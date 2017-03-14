DÜNYANIN RİSK VE FIRSAT HARİTASI ÇIKARILDI…

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) tarafından düzenlenen 2017’de Global Gelişmeler ve Ekonomiye Yansımaları Strateji Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. TÜGİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde Almira Otel’de düzenlenen panele TÜGİAD’ın Bursa, Ankara, Ege, Çukurova Şubeleri ve ülke genelinden üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.



Toplantıyı değerlendiren TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen iş adamları için bilginin önemine değinirken; iş adamlarının küresel ekonomideki gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda olduklarını belirtti. Dünyanın farklı köşelerindeki gelişmeleri özetleyen Yücelen, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerek özel ve iş hayatımızda gerekse devlet işlerimizde uzun vadeli stratejilerimizin olması gerekir. Bu da ancak kapsamlı bilgi ve deneyimin ışığında gerçekleştirilebilir. Zira kısa vadeli hamleler için taktik ve yöntem kurgulamak kolaydır; ama orta vadeli ve uzun vadeli stratejiler oluşturmak için farklı olasılıkları değerlendirmek; hangi durumda ne olacağını kestirebilmek gerekir. Biz de burada çok değerli hocalarımızdan pek çok ülke ve coğrafya ile ilgili bilgiler aldık. Tabi ki bu bilgiler tek başına yeterli olmayacak; ancak hangi ülkede ve coğrafyada iş yapacaksak oraya özel kapsamlı bir çalışma yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak bu yolla Türkiye ve Türk girişimcileri dünyada hak ettiği yeri alacaktır…”



Toplantının ev sahipliğini üstlenen TÜGİAD Bursa Şubesi adına konuşan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Bursa’nın sahip olduğu sanayi gücü nedeniyle dünyanın her köşesiyle kesintisiz iş ilişkisi içerisinde olduğunu belirten Özkul, “Toplantımızda, küresel ve ulusal ölçekteki gelişmeler ve bunların ekonomiye yansımaları konularında uzman akademisyenler tarafından bilgilendirildik. Toplantı sonrasında ise gerçekleşen TUGİAD Business Network (TBN) sayesinde de TÜGİAD’lı dostlarımızla kaynaştık ve iş geliştirme fırsatları yakaladık. Oldukça verimli bir program olduğunu düşünüyorum” dedi.



Birinci gün gerçekleşen 7 oturumda alanında önemli çalışmalar yapmış uzman akademisyenler farklı ülke ve bölge başlıklarında sunumlar yaptı. Konuşmacılardan Prof. Dr. Ümit Özdağ, ‘Jeopolitik ve Ekonomi’, Prof. Dr. Hasan Köni, ‘Trump Dönemi ABD Dış ve Ekonomi Politikasının Küresel Yansımaları’, Doç. Dr. Ali Asker ‘Putin Rusyasının Geleceği’, Prof. Dr. Konuralp Ercilasun, ‘Asya Pasifik Dünyasının Süper Güç Adayı Çin’, Uluslararası Oturum ve Vatandaşlık Uzmanı Tolga Habalı, ‘Yabancı Yatırımcıyı Teşvikte Vatandaşlık ve Oturum Uygulamaları: Karşılaştırmalı Örnekler’, Doç. Dr. Sait Yılmaz ’21. Yüzyılın Çatışma ve Kazanç Alanı Afrika’, Emekli Diplomat Dr. Hakan Akbulut ‘AB Üyesi Ülkelerde İş Geliştirme-Şirketlerin GörünürlülüğünüArttıma ve Yatırım İmkanları’ konu başlıklarında önemli bilgileri işadamlarıyla paylaştı.

İkinci gün programı ise 4 oturumla sona erdi. Doç. Dr. Serhat Erkmen, ‘Ortadoğu’da Değişen Sınırlar: Tehditler/Fırsatlar’, Dünya Gazetesi Yazarları Hakan Güldağ ve Fatih Özatay, ‘Global Gelişmeler’, Tuğrul Somuncuoğlu, ‘Hindistan Asyanın yeni Aslanı mı’, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da ‘Avrupa Öldü, Yaşasın Avrupa; Avrupa Nereye Gidiyor’ konularında bilgiler verdi.

Birinci günün akşamı ise TÜGİAD Business Network (TBN) etkinliği düzenlendi. Üyelerin, misafir olan iş dünyası temsilcilerinin ve toplantı konuşmacılarının bir araya geldiği, kartvizit değişimlerinin yapılıp iletişim imkanının yakalandığı toplantıda yüzlerce üye olası iş fırsatlarını değerlendirdi. Ayrıca TÜGİAD ailesine yeni katılan 2 iş adamına da TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen tarafından üyelik rozetleri takıldı. Burada üyelere seslenen TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen: “Bugün burada sizleri görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladım. TÜGİAD ailesi her geçen gün büyüyor. TÜGİAD üyesi olarak birbirimizle iş yapmayı ve birbirimize destek olmayı önemsemenizi istiyorum. İşlerimizde kar etmek elbette çok önemli ancak birbirimizle de iş yapmayı tercih etmeli ve özellikle de iyi insanlarla iş yapmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı