Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
101540
ALTIN
184.403
DOLAR
4.4358
STERLİN
5.9952
EURO
5.2632

DÜNYANIN RAYLI SİSTEM DEVİ, TÜRKİYE PİYASASINA AÇILIYOR

DÜNYANIN RAYLI SİSTEM DEVİ, TÜRKİYE PİYASASINA AÇILIYOR

15 Mayıs 2018 Salı 13:05
5155 Okunma
DÜNYANIN RAYLI SİSTEM DEVİ, TÜRKİYE PİYASASINA AÇILIYOR

CRRC-MNG Raylı Sistem Araçları San. ve Tic. Ltd. Şirketi'nin ürettiği metro vagonlarının, şu an Ankara'nın dört metro hattında kullanıldığı ve halkın övgülerini kazandığı bildirildi.

Dünyanın en büyük raylı sistem araçları üreticisi Çinli CRRC Zhuzhou Elektrikli Lokomotif Şirketi ile Türk firma MNG Holding ortaklığıyla kurulan CRRC-MNG Raylı Sistem Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kasım 2014'ten itibaren Ankara'nın metro hatlarında kullanılmak üzere vagon üretiyor.

Satın alma, üretim, satış, yönetim ve yerli eleman istihdamı politikalarında yerelleştirmeye önem veren CRRC-MNG'nin çalıştırdığı yerli personel oranı yüzde 85'i aştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
0,98 FAİZ, %20 İNDİRİM KONUT ALMANIN TAM ZAMANI
0,98 FAİZ, %20 İNDİRİM KONUT ALMANIN TAM ZAMANI
ASELSAN TEKNOLOJİSİ METRO İSTANBUL’A GELİYOR
ASELSAN TEKNOLOJİSİ METRO İSTANBUL’A GELİYOR
DOLAR VE EURO'DA YENİ REKOR
DOLAR VE EURO'DA YENİ REKOR

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim