DÜNYANIN RAYLI SİSTEM DEVİ, TÜRKİYE PİYASASINA AÇILIYOR

CRRC-MNG Raylı Sistem Araçları San. ve Tic. Ltd. Şirketi'nin ürettiği metro vagonlarının, şu an Ankara'nın dört metro hattında kullanıldığı ve halkın övgülerini kazandığı bildirildi.

Dünyanın en büyük raylı sistem araçları üreticisi Çinli CRRC Zhuzhou Elektrikli Lokomotif Şirketi ile Türk firma MNG Holding ortaklığıyla kurulan CRRC-MNG Raylı Sistem Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kasım 2014'ten itibaren Ankara'nın metro hatlarında kullanılmak üzere vagon üretiyor.

Satın alma, üretim, satış, yönetim ve yerli eleman istihdamı politikalarında yerelleştirmeye önem veren CRRC-MNG'nin çalıştırdığı yerli personel oranı yüzde 85'i aştı.