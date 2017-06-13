DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN 100 ÜNLÜSÜ AÇIKLANDI

NEW YORK (AA) - ABD'li iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, son 1 yılda dünyada en çok gelir elde eden ünlülerin isimlerini açıkladı.

Forbes'ın her yıl düzenlediği ünlüler listesinde, "Diddy" lakabıyla tanınan Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rap müzisyeni Sean Combs, Haziran 2016 - Haziran 2017 döneminde 130 milyon dolarlık gelir elde ederek zirvede yer aldı.

Söz konusu dönemde ABD'li müzisyen ve oyuncu Beyonce 105 milyon dolar ile ikinci, Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K. Rowling 95 milyon dolar gelirle üçüncü sırada yer aldı.

Aynı dönemde Kanadalı şarkıcı Drake 94 milyon dolar gelirle dördüncü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da 93 milyon dolar elde ederek beşinci oldu.

Bu dönemde dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsünün üçte birinden fazlasının ABD'de olduğu kaydedilirken, listedeki ünlülerin yüzde 20'sinin Avrupa, yüzde 5'inin de Asya kıtasından olduğu bilgisi paylaşıldı.

Forbes, dünyanın en zengin 100 ünlüsünün söz konusu dönemde elde ettikleri toplam gelirin ise yaklaşık 5 milyar 150 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Anadolu Haber Ajansı