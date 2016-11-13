DÜNYANIN DOSTLUK ENERJİSİ TÜRKİYE'DEN YOLA ÇIKTI

Karadeniz Holding'in 480 Megawatt (MW) elektrik üretim kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olan "Karadeniz Powership Osman Khan" enerji gemisi Gana'ya, "Karadeniz Powership Onur Sultan" Myanmar'a, 120 MW kapasiteli "Karadeniz Powership Gökhan Bey" ve "Karadeniz Powership Yasin Bey" ise Endonezya'ya uğurlandı. Aralarında dünyanın en büyük enerji gemilerinin de yer aldığı dört yeni enerji gemisinin uğurlandığı "Dünyanın Dostluk Enerjisi Türkiye'den Yola Çıkıyor" isimli tören Tuzla Sedef Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Arslan, Türk denizcilik sektörünün uluslararası rekabette dünya ile baş edebildiğini belirterek, Türkiye'nin uluslararası krizleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi sayesinde hasarsız şekilde atlatabildiğini ancak Türk denizcilik sektörünün uluslararası çalıştığı için dünya krizlerinden etkilendiğini anlattı. Arslan, "Ancak ne zaman sektörün bir ihtiyacını size arz ettik, siz sonuna kadar desteklediniz, destekliyorsunuz. Talimatlarınız o yönde. Bize düşen de sizin talimatlarınız çerçevesinde hedeflere ulaşmak adına sektörde bütün taraflar olarak el birliği yapmak, birlikte çalışmak, gösterdiğiniz 2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkemizi götürmek." diye konuştu. Sektörün bu konuda üzerine düşeni yapacağını dile getiren Arslan, kamu tarafı olarak da kendilerinin çalışma ortamını kolaylaştıracaklarını ve onların yollarını açmak adına üzerilerine düşen ne varsa yapacaklarını bildirdi. Arslan, "Geminin sadece bir tanesi 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Dolayısıyla mühendisinden teknisyenine kadar gece gündüz demeden çalışan, ülkemize katma değer yaratan arkadaşlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Bakan Arslan, girişimcilere ve armatörlere çıktıkları bu yolda başarılar diledi.



Milyonlarca haneye elektrik götürüyoruz"

Karadeniz Holding Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Karadeniz, bugün 3 kıtada, 11 ülkede, 26 farklı noktada 10 bin kişiye ulaşan çekirdek bir aile olduklarını belirterek, milyonlarca haneye elektrik götürerek Türkiye'nin şanlı bayrağını onurla taşıdıklarını söyledi.

Karadeniz, "Orta Doğu, Asya ve Afrika'da birçok ülkede, milyonlarca kişinin en temel ihtiyacı elektriğin en rekabetçi şartlarla temini için sınırları, denizleri aştık, dostluk ve kardeşlik elini uzattık." dedi.

Enerji gemilerini yaratıcılığından, tasarımına, mühendisliğinden, gemi inşasına, finansmanından, sermayesine, ismine ve markasına kadar Türkiye'de ürettiklerini anlatan Karadeniz, "Gemilerimiz yüzde 100 Türk mühendisliği ile Türk tersanelerinde üretildi." ifadesini kullandı.



"Dünyanın ilk ve tek enerji gemisi filosunu yarattık"

Karadeniz, şöyle devam etti:

"Enerji gemilerimiz dünyanın dört bir köşesinde elektrik üretmeye, enerji ihtiyacını karşılamaya, sosyal ve ekonomik gelişimin can damarı olmaya, artan bir hızda devam etmekte. Dünyanın dostluk enerjisi Türkiye'den sloganıyla 2008 yılında girdiğimiz bu yolda 13 enerji gemisi ile 2,700 MW'ı aşan kurulu güce ulaştık ve dünyanın ilk ve tek enerji gemisi filosunu yarattık.

Bugün Lübnan'ın yüzde 30, Gana'nın yüzde 25, denize kıyısı olmayan Zambiya'nın komşu Mozambik üstünden yüzde 20 elektriğini, Endonezya gibi 17 bini aşkın adadan oluşan dev bir adalar ülkesinde altyapı yatırımlarının ulaşması imkansız olan şimdilik beş adada yüzde 70'e yakın elektriği sağlıyor olacağız. Doğalgaz ve sıvı yakıt kullanarak çift yakıt teknolojisi ve yüksek verimlilik ile çevre dostu bir tasarıma sahip enerji gemilerimiz, ekonomik ve güvenilir bir şekilde ülkelerin elektrik ihtiyacını çok kısa sürelerde devreye girerek karşılamakta."

Karadeniz, bugün inşası tamamlanan 4 yeni enerji gemisini uğurlamak ve inşasına başlanan 14 enerji gemisini tanıtmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, 14 yeni geminin 2017 yılında filolarına katılacağını bildirdi.

Orhan Karadeniz, "Neredeyse her ay bir gemi filomuza katılacak. Asya'dan Afrika'ya, hatta Avrupa'ya, Amerika'ya, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere dünyanın dört bir köşesine teknolojimizi, mühendisliğimizi, ihraç ediyor, dostluk enerjimizi, elimizi uzatıyor olacağız." dedi.



"Gemilerin yerli katkı oranı yüzde 80"

Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, şu anda dünyanın en büyük enerji gemisinin alandan görülebildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ne kadar gururlansak azdır. Böyle bir tesisi karada yapmak istediğiniz zaman 300 dönüm arazi ve en az 3-4 yıl gerek. Biz bu gemiyi 13 ayda bu hale getirdik. Geminin özellikleri saymakla bitmiyor. Yerli katkı oranı yüzde 80'lerde. Sadece ana makine ve buhar türbinleri dışındaki bütün aksamı Türkiye'de Türk üreticiler tarafından yapılmış. Bundan daha iyi çok zor bulunur. Sadece enerji ihraç etmiyor. O ülkelere bizden çok şey götürüyor. İhtiyacı olan ülkelere refah, nefes, sağlık götürüyor. Bunun için bundan daha iyi proje olamaz."

Konuşmalar ve kurdela kesimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Bakan Arslan ve beraberindeki heyet gemileri inceledi.

Anadolu Haber Ajansı