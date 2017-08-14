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"DÜNYADA TÜRK RÜZGARI ESTİRECEĞİZ"

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:05
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Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Önümüzdeki dönemde dünyada bir Türk rüzgarı estireceğiz"

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önümüzdeki dönem dünyada Türk rüzgarı estireceklerini belirterek, "Binlerce yıldan gelen muhteşem ve kadim kültürümüz, sanatımız ve değerlerimizle sektörlerimizi, markalarımızı, başarılarımızı ve iddiamızı, başta kültür coğrafyamız olmak üzere her yerde görünür kılacağız." ifadesini kullandı.

Zeybekci, yazılı açıklamasında, "Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik"in bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine dikkati çekti. 

Yıllardır 15 farklı tanıtım grubuyla birbirinden bağımsız strateji, bütçe ve önceliklerle devam eden ihraç ürünlerinin tanıtım faaliyetlerinin artık güç birliği, ortak akıl ve stratejiyle Türkiye Tanıtım Grubu aracılığıyla yürütüleceğini aktaran Zeybekci, şöyle devam etti: 

"Küreselleşme, dünya ekonomilerini yakınlaştıran bir iş bölümü olduğu kadar rekabetin de en üst seviyeye yükselmesine neden olan bir olgudur. Çoğu kez zannedildiğinin aksine küresel rekabet yalnızca şirketler arasında değildir. Bugün ülkesinin imajını, rüzgarını arkasına alamayan şirketler ve ekonomiler de başarılı olamıyorlar. Bu nedenle küresel rekabet aynı zamanda tanıtım üzerinden de ilerlemektedir. Bu noktada kurduğumuz Türkiye Tanıtım Grubu, ihracatımızın ve üretimimizin tüm unsurlarını bir araya getiren ve ortak akıl çerçevesinde faaliyetlerin planlanacağı etkin bir unsur olacaktır."

Zeybekci, yeni çağda, bir marka ve sektör için "önce görelim, sonra tanımlayalım" devrinin kapandığına işaret ederek, "Artık önce tanımlayacağız, sonra herkes görecek." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin, başkalarının kalıplarıyla stratejilerini biçimlendiren, edilgen bir anlayışla yoluna devam edemeyeceğinin altını çizen Zeybekci, tüketim alışkanlıklarını, modayı ve üretimin tamamında eğilimleri belirleyecek etken bir Türkiye yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. 

Önümüzdeki dönem dünyada Türk rüzgarı estireceklerini belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"Binlerce yıldan gelen muhteşem ve kadim kültürümüz, sanatımız ve değerlerimizle sektörlerimizi, markalarımızı, başarılarımızı ve iddiamızı, başta kültür coğrafyamız olmak üzere her yerde görünür kılacağız. Arkasına düzenli, sürekli ve bir stratejiye dayalı tanıtım ve imaj rüzgarını alan ihracatımız ve artacak yabancı yatırımlar ülke ekonomisi için öncü bir rol üstlenecek ve ülkemizin gerçek potansiyelinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Tüm çabamız dünyanın her köşesinde eline bir ürün alan tüketicinin şunu görmesidir: Made in Türkiye."


Anadolu Haber Ajansı
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