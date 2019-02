Dünyada et tüketimi azalıyor Türkiye’de ise kampanyalar arttı

BBC’nin haberine göre; dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de nüfusun üçte ikisinin eskiye göre daha az et tükettiği sanılıyor. Vejetaryen ve vegan beslenme biçimlerinin yaygınlaşması da bu trendin oluşmasında önemli bir rol oynuyor. Türkiye’de ise bir kişinin yılda tükettiği ortalama et miktarı 35 kilo seviyelerinde. 1960’lı yılların başlarında bu miktar 17 kilo seviyesinde bulunuyordu. Türkiye’deki tüketim 2008’e kadar yatay sayılabilecek bir bantta hareket ederken, 2008’den itibaren hızla artmaya başladı. Tüm insert, basılı reklam, TV reklamı, radyo reklamı ve online kanallardaki fiyat verilerini araştırıp takip eden BrandZone, et tüketiminin hızla arttığı ülkemizde bu kategoride düzenlenen kampanyaları inceledi.



Et kampanyaları liderliği bırakmıyor!



BrandZone verilerine göre; 2018 yılında et, kümes hayvanları ve konserve balık kategorilerinde toplamda 20 bin 780 adet kampanya düzenlendi. Yüzde 46’lık kampanya oranı ve 9 bin 583 kampanyayla et kategorisi en çok kampanya düzenlenen kategori oldu. Yüzde 43’lük kampanya oranı ve 8 bin 912 kampanyayla kümes hayvanları kategorisi ikinci sırada yer alırken; üçüncü sırada yer alan konserve balık kategorisinde ise yüzde 11’lik kampanya oranı ile 2 bin 285 adet kampanya düzenlendi.

2019 Ocak ayı verilerine göre; et kampanyaları 2018’de olduğu gibi liderliğini sürdürdü. Ocak ayı verilerine göre; yüzde 42’lik kampanya oranı ve 690 kampanyayla et kampanyaları ilk sırada yer alırken; yine yüzde 42 kampanya oranı ve 680 kampanyayla ikinci sırada kümes hayvanları yer alırken, yüzde 16’lık kampanya oranı ve 255 kampanyayla konserve balık kategorisi üçüncü sırada yer aldı.

Sucuk ilk sırada yer aldı!

2018’in verilerine göre et ürünleri kategorisinde 3 bin 727 kampanya adediyle sucuk kampanyaları açık ara ilk sırada yer aldı. Bin 603 kampanyayla köfte ikinci sırada yer alırken; bin 318 kampanyayla salam üçüncü sırada yer aldı. Kırmızı et&kavurma bin 261 kampanyayla sıralamada dördüncü olurken; sosis 777 kampanyayla beşinci sırada yer buldu. Pastırma 635 kampanyayla altıncı; jambon&füme ise 262 kampanyayla yedinci sırada yer aldı.

2019 Ocak ayında da sucuk kampanyaları ilk sırada yer aldı. 338 kampanya adedi ile ilk sırada yer alan sucuk kampanyalarını, 102 kampanyayla salam izledi. Üçüncü sırada ise 63 kampanyayla kırmızı et & kavurma kampanyaları yer aldı.

Kümes hayvanlarında lider Pınar

BrandZone 2018 verilerine göre; kümes hayvanları kategorisinde 197 kampanyayla Pınar 75 g Aç Bitir Hindi Salam en fazla kampanya düzenlenen ürün oldu. Pınar 60 g Aç Bitir Büyük Dilim Hindi Salam ise 161 kampanyayla ikinci sırada yer alırken; 159 kampanyayla Pınar 300 g Mangal Keyfi Sucuk üçüncü sırada yer aldı. 155 kampanya adediyle dördüncülüğü Şenpiliç 850 g Piliç Salam ile Pınar 700 g Doyum Büfe Salam paylaştı.

2019 Ocak ayı verilerine göre ise bu kategoride, 29 kampanya adedi ile Şenpiliç 850 g Piliç Salam en fazla kampanya düzenlenen ürün oldu. 24 kampanyayla Pınar 50 g Aç Bitir Hindi Fıstıklı Salam ikinci sırada yer alırken; Tüm Taze ve Donuk Piliç, Hindi Ürünlerinde yüzde 25 İndirim kampanyası ise 20 kampanya adedi ile üçüncü sırada yer aldı.



Et kampanyalarında Uzman Kasap imzası



2018’in verilerine göre et kampanyalarında en fazla kampanya düzenlenen ürün, 158 kampanya adedi ile Uzman Kasap 320 g Mangal Köfte oldu. İkinci sırada ise 157 kampanyayla Uzman Kasap 320 g Izgara Köfte yer alırken, 154 kampanyayla üçüncü sırada Pınar 430 g 10'lu Sosis yer aldı. 149 kampanyayla dördüncü sırada yer bulan Pınar 60 g Aç Bitir Macar Salam’ı, 146 kampanyayla Uzman Kasap 320 g Tekirdağ Köfte beşinci sırada takip etti.

2019 Ocak ayı verilerine göre; en fazla kampanya düzenlenen ürün 22 kampanya adedi ile Polonez 350 g Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk Çeşitleri olurken; 19 kampanyayla ikinci sırada Torku 180 g Isıl İşlem Görmüş Sucuk; 18 kampanyayla Pınar 430 g 10'lu Sosis üçüncü sırada yer aldı.

Konserve balık kampanyalarında lider Superfresh

BrandZone 2018 verilerine göre; konserve balık kampanyalarında en fazla kampanya düzenlenen ürün 221 kampanya adedi ile Superfresh 3x80 g Ton Balığı oldu. İkinci sırada 137 kampanyayla Dardanel 4x80 g Ton Balığı yer alırken, 131 kampanyayla Pınar 3x80 g Ton Balığı üçüncü sırada yer aldı. Gerçekleştirdiği 81 kampanyayla dördüncü sırada yer alan Superfresh 2x160 g Ton Balığı’nı, 65 kampanyayla Superfresh Superton 3x80 G Ton Balığı beşinci sırada takip etti.

2019 Ocak ayı verilerine göre; konserve balık kampanyalarında en fazla kampanya düzenlenen ürün, 14 kampanya adedi ile Dardanel 4x80 G Ton Balığı oldu. 12 kampanyayla ikinciliği Superfresh 3x80 g Ton Balığı ve Dardanel 3x80 g Ekonomik Katkısız Ton Balığı paylaştı. Üçüncü sırada ise 10 kampanyayla Superfresh Superton 3x80 g Ton Balığı yer aldı.