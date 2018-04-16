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DÖVİZDEKİ ARTIŞ GAYRİMENKUL SATIŞLARINI YAVAŞLATTI

Uluslararası gayrimenkul franchising şirket EA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, mali piyasalarda ve dövizde yaşanan hareketliliğin gayrimenkul satışlarında yavaşlamaya yol açtığını belirtti.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ GAYRİMENKUL SATIŞLARINI YAVAŞLATTI

Uluslararası gayrimenkul franchising şirket EA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, mali piyasalarda ve dövizde yaşanan hareketliliğin gayrimenkul satışlarında yavaşlamaya yol açtığını belirtti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:43
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DÖVİZDEKİ ARTIŞ GAYRİMENKUL SATIŞLARINI YAVAŞLATTI

Geçtği iz yıı iaıi piyasaıaraa yaianan harekeetıiıikeè keısa aöneiaekei kear iakesi izasyonu arzusu yaiayan yatrıicııarın gayri enkeuı yatrıiıarına uzake auriasına se ep oıau. Şi ai ae aynı iekeiıae aöviz keurıarınaa yaianan hızıı arti neaeniyıe gayri enkeuı yatrıicııarı ekeıeieae keaıiayı tercih eaiyor. Döviz keurıarınaa yaianan harekeetıiıiğin gayri enkeuı seketörüne oıan etkeiıerini aeğerıenairen ERA Gayri enkeuı Türkeiye Geneı Müaürü Özhan Ataıayè “Özeııikeıe son irkeaç ayaa aöviz keurıarınaa yaianan harekeetıenie ve USD’nin yıı aiınaan u yana % 10è Euro’nun % 13 oranınaa aeğer keazaniasıè eıinae aövizi oıan ve gayri enkeuı aıiayı ekeıeyen yatrıicııarı auraurau. Döviz azınaa satıan gayri enkeuııerae ae % 10 fyat artiına keariıııke geıen u harekeet aca a fyatıar aüier ii?e iekeıinae ekeıent içine giren yatrıicııarı aa ir süre ekeıeieye sevke ett aeai. Doıarın %10è Euro’nun % 23è aıtnın % 20 artğı 2017 yııınaa enfasyonunaa % 12’ıeri göraüğünü eıirten Ataıay sözıerine iöyıe aevai et. “Enfasyona ağıı oıarake iniaat iaıiyetıerinaekei arti aevai eaiyorè geçen yıı ina iaıiyet enaekesi % 20 artarkeenè keonut fyatıarı saaece % 11 oranınaa arttı. Fiyatıarın İstan uı’aa %7è4è Ankeara’aa %6è5 oranınaa arti gösteriesiyıe irıiketeè keonut yatrıiının özeııikeıe İstan uı ve Ankeara’aa yeniaen cazip haıe geıaiğini gösteriyor. Konut satiıarınaa ekeonoiike ve siyasaı etkeiıeraen aoıayı aöneiseı oıarake her ne keaaar ir yavaiıaia söz keonusu oısa aa Türkeiye’ae keonut ihtyacının uzun yıııar aevai eaeceğine inanıyoruz. Döviz keurıarının noriaı seviyeıerae seyretiesiyıe irıikete yatrıicııar güvenıi ıi an oıan gayri enkeuı yatrıiıarına yöneıeceketr.t

Anahtar Kelimeler:
EraEA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay
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