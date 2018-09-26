DÖVİZ ARTIŞINI FIRSATA ÇEVİREN FİRMALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Açıklamada şu hususlara dikkat çekildi:

Üzülerek görüyoruz ki, dövizdeki dalgalanmayı sektörümüzde fırsatçılığa çevirmeye çalışanlar olmaktadır. Stokculuk yapan, fahiş fiyat artışları gerçekleştiren ve yüksek fiyattan ürün satmaya zorlayan firmalarla karşılaşmaktayız.

Dövizdeki yükselişin duracağını ve spekülatif hareketlerin son bulacağını söylememize rağmen söz konusu firmalar,yüksek kurdan açıkladıkları fiyatları, kur düşmeye başlamasına rağmen geri çekmemektedirler.

60 bine yakın firmayı 120.000 aileyi ilgilendiren sektörümüzde,

Bu firmalara ilanen tebliğ etmek isteriz ki ;



Bu günler geçicidir, her kışın bir baharı olacaktır.Sektörümüze yaşattıkları bu olumsuz havayı bir an evvel sonlandırmaları, normal piyasa sistemine dönmeleri gerekmektedir. Ticaretin kaos ortamlarından beslenmenin, bu sürecin sonlanmasıyla bir bedeli olacağını belirtmek isteriz. Sektörümüzün de alt paydaşlarının kendine göre hesabı olacaktır.

Bu vesileyle, mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile yapmış olduğumuz istişarelerde, kriz öncesi fiyat istikrarının devam ettiğini, bu süreci fırsat bilenlerin de takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bu krizin savuşturulması için MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri sektörü olarak her zaman mağdur tarafın yanında olacağız.

Kamuoyunun ve sektörümüzün tüm paydaşlarının dikkatine sunarız.