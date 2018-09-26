Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98315
ALTIN
234.618
DOLAR
6.1049
STERLİN
8.0309
EURO
7.1626
banner287

DÖVİZ ARTIŞINI FIRSATA ÇEVİREN FİRMALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, son dönemlerdeki döviz artışını gerekçe göstererek fahiş fiyatlar üzerinden ürün satışında bulunan sektör temsilcilerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

DÖVİZ ARTIŞINI FIRSATA ÇEVİREN FİRMALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, son dönemlerdeki döviz artışını gerekçe göstererek fahiş fiyatlar üzerinden ürün satışında bulunan sektör temsilcilerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:27
6429 Okunma
DÖVİZ ARTIŞINI FIRSATA ÇEVİREN FİRMALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Açıklamada şu hususlara dikkat çekildi:

Üzülerek görüyoruz ki, dövizdeki dalgalanmayı sektörümüzde fırsatçılığa çevirmeye çalışanlar olmaktadır. Stokculuk yapan, fahiş fiyat artışları gerçekleştiren ve yüksek fiyattan ürün satmaya zorlayan firmalarla karşılaşmaktayız.

Dövizdeki yükselişin duracağını ve spekülatif hareketlerin son bulacağını söylememize rağmen söz konusu firmalar,yüksek kurdan açıkladıkları fiyatları, kur düşmeye başlamasına rağmen geri çekmemektedirler.

60 bine yakın firmayı 120.000 aileyi ilgilendiren sektörümüzde,

Bu firmalara ilanen tebliğ etmek isteriz ki ;


Bu günler geçicidir, her kışın bir baharı olacaktır.Sektörümüze yaşattıkları bu olumsuz havayı bir an evvel sonlandırmaları, normal piyasa sistemine dönmeleri gerekmektedir. Ticaretin kaos ortamlarından beslenmenin, bu sürecin sonlanmasıyla bir bedeli olacağını belirtmek isteriz. Sektörümüzün de alt paydaşlarının kendine göre hesabı olacaktır.

Bu vesileyle, mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile yapmış olduğumuz istişarelerde, kriz öncesi fiyat istikrarının devam ettiğini, bu süreci fırsat bilenlerin de takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bu krizin savuşturulması için MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri sektörü olarak her zaman mağdur tarafın yanında olacağız.

Kamuoyunun ve sektörümüzün tüm paydaşlarının dikkatine sunarız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GEFCO, 15. YILINI KUTLUYOR
GEFCO, 15. YILINI KUTLUYOR
MORNERO, 1,1 MİLYON LİRA DEĞERLEME İLE YATIRIM ALDI
MORNERO, 1,1 MİLYON LİRA DEĞERLEME İLE YATIRIM ALDI
EİB, Japonya Turquality projesinin meyvelerini toplamaya başladı
EİB, Japonya Turquality projesinin meyvelerini toplamaya başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim