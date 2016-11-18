DOLAR/TL’DE 3.38 GEÇİLİRSE SIRADAKİ SEVİYE 3.41 OLUR

ABD Seçimleri öncesi piyasalarda ciddi tedirginlik ve belirsizlik yaratan Trump isminin seçildikten sonra da büyüme odaklı politika söylemleri fiyatlamaya başlandı. Özellikle Trump’ın vaatleri arasında bulunan alt yapı yatırımları ile kamu harcamalarını artırmak ve nihayetinde ülke ekonomisini daha ileri seviyeye taşıyacağı söylemleri borsalarda pozitif olarak fiyatlandı. Ancak bu gelişmeler Türkiye gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine rekor düşüşler olarak yansıdı. Gelişen ülke para birimlerinin bu kadar sert değer kaybı yaşamasının temel nedenlerine bakacak olursak ABD Merkez Bankası Fed’in yıl genelinde yapmaya hazırlandığı faiz artışının, Aralık ayı için nerdeyse kesinleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Fed Başkanı Janet Yellen’ ın dün görece yakın bir tarihte faiz artırışının uygun olabileceği yönündeki sözleri, kuru bir anda 3.38 seviyelerinin üzerinde yeni rekorlara taşıdı. Trump isminin gelişenler için bu kadar sert fiyatlamalara sebep olmasının bir diğer önemli nedeni de; Trump’ın senato ve temsilciler meclisinde yeterli çoğunluğu eline geçirmesi de sayılabilir. Çünkü hatırlayacağınız üzere Trump’ın Meksika sınırına duvar örülmesi yönündeki talebi ve Çin’e uygulamak istediği gümrük vergisi de gelişmekte olan ülkeler için orta ve uzun vadede bir çok ekonomik çıkmazı beraberinde getirebilir.



Meksika Merkez Bankası Doların gücüne daha fazla dayanamadı

Meksika Merkez Bankası gecelik borçlanma faizini 4.75’ten %5,25’e çekerek yarım puanlık bir yükselişe gitti. Meksika ekonomisi Trump sonrası ekonomisinin nasıl şekilleneceğinin tedirginliği oldukça yükseldi ve faizleri 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Tıpkı Meksika Merkez Bankası gibi diğer gelişmekte olan ülke merkez bankaları da doların güçlü seyrine direnebilmek için faiz artışı kararları alabilirler.



‘’Trump’’ Türkiye’den de Yabancı Çıkışlarını Tetikledi

Risk iştahının azalmasıyla birlikte Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışı görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın açıkladığı menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Kasım haftasında net 305,7 milyon dolarlık hisse senedi, 678,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 29,7 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı. Ayrıca son dönemde döviz mevduat hesapları yükselişini devam ettirerek ekim ayı sonunda toplam mevduatlarda yüzde 3.8’lik artışa ulaştı. Bu da iç piyasada Doalra yöenlik talebin arttığını gösteren bir veri olarak kenara yazılmalı.





Gözler TCMB’ye Çevrildi

Önümüzdeki hafta TCMB’nin Kasım ayı para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek ve faiz kararı açıklanacak. Merkez bankasından faiz indirimi yönünde bir adım, bu konjonktürde beklenmiyor. Ancak hem aylık (%9) hem de haftalık (%4) bazda TL’nin Dolara karşı gelişen ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi olması ve emsallerine göre negatif ayrışması piyasalarda gözleri yeniden TCMB’ye çevirdi. Merkez bankasının son dönemde aldığı ek likidite önlemlerinin şu ana kadar piyasada etkisinin sınırlı kalmış olsa da Merkez bankasının ne yönde adım atacağı merak konusu.



Dolarda Yeni Rekorlar Kapıda

Teknik görünüme baktığımızda ise kurun sert yükselişinin devam ettiğini görüyoruz. 3.3200-3.3000 geniş bant aralığı önemli bir destek bölgesi olarak izlenebilir. Son durumda bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece dolarda yükseliş isteği sürebilir. 3.3860 tepe noktası geçilirse, yeni rekorlarla birlikte Dolar/TL 3.4000-3.4150 seviyelerini görebilir.