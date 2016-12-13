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DOLAR/TL GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

13 Aralık 2016 Salı 09:51
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Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,49'un altında dengelendi.

DOLAR/TL GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Dün, 3,49 seviyesinin hemen altında güne başlayan dolar/TL, yurt içinde açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasıyla yükselişe geçerek 3,55 sınırına kadar çıktı. Günün ikinci yarısında düşüşe geçen dolar/TL günü yüzde 0,52 azalışla 3,4688 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne Asya piyasalarında yükselişle başladı ve 3,49'un altında dengelendi. En düşük 3,4680'i gören dolar/TL saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,55 primle 3,4850 seviyesinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,6 primle 3,7105'ten ve sterlin/TL ise yüzde 0,5 yükselişle 4.4195'ten alıcı buluyor. 

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed), perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının döviz kurlarının seyri üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor. Fed'in 25 baz puan faiz artırmasının, BoE'nin ise faizleri değiştirmemesinin beklendiğini dile getiren analistler, Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi. 

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5420'nin direnç konumunda olduğunu, 3,5000 ve 3,4770 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı
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