DOLAR/TL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dün yurt dışında gerileyen tahvil faizleri ve dolar endeksinden destek bulan dolar/TL, güne düşüşle 3,3884 seviyesinden başlamıştı. Yurt içinde sanayi üretimi endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle 3,3407 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarıyla artan volatiliteden negatif etkilenerek günü yüzde 1,5 yükselişle 3,4432 seviyesinden kapattı.

ECB kararları ve Draghi'nin açıklamaları avro/dolar paritesinde de sert hareketlere neden oldu. Avro/dolar paritesi, dün 1,0870-1,0600 aralığında dalgalanmasının ardından günü yüzde 1,38 azalışla 1,0615'ten tamamladı.

Bugüne Asya piyasalarında 3,4431 seviyesinden başlayan dolar/TL ise düşüşe geçerek 3,4216'ya kadar geriledi. Saat 10.30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,3 düşüşle 3,4310 seviyesinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,3 azalarak 3,6480 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,4 gerileyerek 4,3170'ten alıcı buluyor.

Analistler, Draghi'nin açıklamalarının piyasalar tarafından "güvercin" olarak değerlendirildiğini ve avronun dolar karşısında düşüşe geçtiğini belirterek, bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu ve piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4100 ve 3,3800 seviyelerinin kısa vadeli destek konumuna geldiğini, olası yükselişlerde ise 3,4550 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı