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DOLAR/TL GERİLİYOR

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:17
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Yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL 3,82'yi gördü.

DOLAR/TL GERİLİYOR
İSTANBUL (AA) - 

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlayarak 3,88 sınırına kadar çıkmasının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,8203'ü gördü.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirirken, Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altı olan "BB+" seviyesine indirdi ve not görünümünü "durağan" olarak belirledi. 

S&P ve Fitch Ratings'in Türkiye ile ilgili değerlendirmelerinin ardından döviz kurlarındaki yükselişlerin sınırlı kaldığı ve TL talebinin arttığı görülüyor.

Dolar/TL'nin, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesine gelen talebin 900 milyon dolar ile sınırlı kalmasının ardından düşüşünü hızlandırması dikkati çekti.

Günün ilk yarısında en düşük 3,8203'ü gören dolar/TL, saat 12.45 itibarıyla cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 3,8310 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 düşüşle 4,0980, sterlin/TL yüzde 1,2 azalışla 4,8015'ten alıcı buluyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 3,8170 seviyesinin kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu dile getirdi. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin beklentiler paralelinde olduğu için son birkaç aydır zaten fiyatlandığını kaydeden analistler, bundan sonraki süreçte yurt içi ve ABD'deki gelişmelerin yatırımcı kararlarında etkili olacağını ifade etti.

 


Anadolu Haber Ajansı
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