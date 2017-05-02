DOLAR/TL 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, gerilemeye devam ederek 3,5305 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Güne, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle düşüşle başlayan ve 2 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesi olan 3,5305'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 3,5360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,43 azalışla 3,8600'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,50 düşüşle 4,5578'den alıcı buluyor.

Analistler, artan risk iştahından en çok gelişmekte olan ülke varlıklarının etkilendiğini belirterek, Güney Afrika randı ve Güney Kore vonunun ardından Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu vurguladı.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının, piyasalara, sıkı duruşun korunacağı mesajını vermesinin TL'yi desteklediğini kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili söylemlerinin de yatırımcıların risk algısını azalttığını dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının, döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5160 seviyesinin destek, 3,5750 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı