DOLAR/TL 3.77'NİN ALTINDA

Güne 3.77 seviyesinden başlayan ve enflasyon rakamları öncesinde 3.7750'den işlem gören dolar/TL, veri sonrası hafif aşağı yönlü hareket etti.

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık 11.92 ve aylık 0.69 oldu. Veriye ilişkin beklenti yıllık 11.73 ve aylık 0.51 yönündeydi. Öte yandan 2017 yılı ihracatı 157.1 milyar dolar oldu. Söz konusu rakam 2014'teki 157.6 milyar doların ardından tarihin en yüksek ikinci seviyesi.

Dolar kuru saat 11:20'de 3.7685'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5370 ve sterlin/TL 5.1255 seviyesinde yer aldı.

Güne 117.738 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de aynı dakikalarda yüzde 0,40 yükselişle 117.998 puanda yer aldı.

"TCMB faiz adımı atmayabilir"

Enflasyon sonrası değerlendirmelerde bulunan Actus Portföy Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç, TL'nin mevcut seviyelerde kalması halinde, TCMB'den faiz tarafında bir hareket beklemediğini söyledi. Altınsaç, enflasyonda tek hanenin ise ancak 2018 son çeyreğinde görülebileceğini ifade etti.

"Enflasyonda olumsuz seyir sürüyor"

QNB Finans Yatırım'dan Baş Ekonomist Burak Kanlı, yıllık enflasyondaki düşüşün devam etmesinin beklenebileceğini ancak gıda tarafında büyük bir sürpriz olmadığı takdirde 'tek hane' için yılın son çeyreğine kadar beklemek gerekebileceğini söyledi. Kanlı, "TL'deki değer kaybının ve fiyatlama/ücretlendirme davranışlarındaki bozulmanın enflasyonu olumsuz etkilemeye devam ettiğini görüyoruz. Yani, yıllık enflasyondaki düşüşe karşın enflasyon görünümündeki olumsuz seyir devam ediyor" diye konuştu.