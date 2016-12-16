DOLARI FED’İN SÖYLEMLERİ Mİ ŞİŞİRİYOR?

FED 2017’de 3 faiz artışı yapabilecek mi?

Amerika Merkez Bankası (FED)’nın yılın son toplantısında verdiği 25 bp’lık faiz artırımının yanı sıra 2017 yılı için iki faiz artışı hedefine üçe yükseltmesi piyasalarda volatilitenin artmasına neden oldu. FED’in gelecek yıl için sıkılaştırma adımlarını hızlandıracağı beklentisi piyasalarda etkisini hissettirmeye devam ederken piyasalar FED’in bu yıl için belirlediği üç faiz artışı hedefini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin cevabını arıyor. Bu sorunun cevabı aranırken, üye kadrosunda yapılacak değişiklikleri ve yeni başkan Trump etkisini de göz ardı etmemek gerekiyor. FED’in üye kadrosunu incelediğimizde, bu yıl faiz artırımını destekleyen şahin üyeler Kansas City Fed Başkanı Esther George, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren oy haklarını kaybedecekler. Bu üyelerin yerini alacak muhtemel yeni üyelerin ise, faiz artışını destekleyen şahinlerin olabileceğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan, boşta olan iki üye koltuğuna yeni başkan Trump’ın Cumhuriyetçi adayları ataması bekleniyor.



2016’da 4 faiz artışı dediler, 1’ini yapabildiler

Faiz artırımı konusunda FED üyeleri umut verirken ne yazık ki FED’in zayıf karnesi piyasalara bu konuda güven vermiyor. 2016 yılı için belirlediği dört faiz artışı hedefine ulaşamamış olan FED, yılın son toplantısında tek bir faiz artırım kararı verdi. Dolayısıyla piyasalar FED’in yeni hedefine ulaşmada ne kadar başarılı olabileceğini sorgular oldu. Ancak Trump’ın kamu harcamaları ve vergi indirimlerine yönelik politikaları enflasyonun artış hızında etkili olursa FED’in de faiz artırımında eli güçlenmiş olacak. Yılın son toplantısında açıklamalarda bulunan başkan Yellen, Trump’ın genişlemeci mali politikalarının FED’in kararında etkisi olup olmayacağı konusunda, komite üyelerinin bir çok faktörü göz önüne alarak karar verdiğini ve elbette bu politikaların olası etkilerinin de kararlarında dikkate alındığını söyledi. Eğer Trump vaatlerinde başarılı olursa piyasalarda faiz artırım beklentileri güç kazanabilir ve küresel piyasalarda oynaklık bu doğrultuda artış kaydedebilir. Hemen her yıl görülen küresel borsalardaki “Noel Rallisi” bu yıl yerini “Trump Rallisi” ne bırakabilir. Ancak belirtelim ki bu ralli borsa endekslerinden ziyade doları güçlendirebilecek bir ralli şeklini alabilir.



Faizde 2017 hedeflerine ulaşılabilecek mi?

Genel çerçeveye baktığımızda FED’in gelecek yıl için faiz artırımı hedefine ulaşmasının önceki yıla göre daha mümkün olduğu görülüyor. FED’in gelecek yıl içinde faiz artırımında adım adım ilerlemesi özellikle de kırılganlığı yüksek gelişen ülke para birimlerini baskı altına alabilir. FED’in faiz artırımında yol aldığı senaryosunda kurda 3.7000-3.8000 aralığında bir fiyat hareketliliği görebiliriz. Ancak, FED’in bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da faiz artırımında hedefine ulaşamaması dolarda değer kaybına neden olabileceği gibi risk iştahında artışında artışa neden olabilir. Böyle bir senaryoda ise, kurda 3.40 destek seviyesinin kırılması durumunda 3.3000–3.2500 bölgesine doğru hareketler görülebilir. Ancak FED’e dair gelişmelerin yanı sıra yerel taraftaki gelişmeleri de göz önünde bulundurmakta fayda var. Türkiye-AB müzakerelerinin devam edip etmeyeceği anayasa değişikliği ve referandum sürecinin nasıl şekilleneceği TL varlıklarında etkili olabileceği gibi kurun yön belirlemesinde de etkili olacaktır.