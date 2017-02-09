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DOLARDAN KAÇAN YATIRIMCI ALTINA YÖNELEBİLİR

09 Şubat 2017 Perşembe 13:48
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Altın bu kayıplarını geri alarak yılbaşından buyana yüzde 7’ye yakın değer kazancı sağladı. Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, bundan sonraki süreçte de Trump'ın güçlü dolardan rahatsız olması ve Avrupa'da artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman altına yönelebileceğini belirtti.

DOLARDAN KAÇAN YATIRIMCI ALTINA YÖNELEBİLİR
Avrupa’da Artan Politik Risk Altın’ı Destekleyebilir
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın doların güçlenmesi ABD’nin rekabet gücünü azalttığına yönelik vurgusu ile dolarda oluşan değer kaybı ve küresel belirsizlik ortamı güvenli liman varlıklarını ön plana çıkardı. Bu ürünlerin başında Japon Yeni, İsviçre Frangı ve özelikle altın fiyatları geliyor. Trump’ın yanı sıra Avrupa Bölgesinde yıl boyunca yaşanacak olan seçim maratonu piyasaların güvenli varlıklara olan talebini yükseltmeye devam edebilir. Nisan ayında Fransa’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimleri için yayınlanan son anketlerde Radikal Sağ parti lideri Marine Le Pen’in öne geçmesi güvenli varlıklara olan talebin yükselmesinde etkili olabilir. Le Pen, Cumhurbaşkanı olması halinde Fransa’nın Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerini yeniden gözden geçireceğine yönelik açıklamaları Avrupa Birliğinin geleceğinin sorgulanmasına neden olacaktır. Bu tür beklentiler altın fiyatlarının Ons bazında yükselmesine neden olabilir. Yılın açılışıyla birlikte 1125 seviyelerine kadar gerileyen altın bu yılki kayıplarını geri alarak yılbaşından buyana yüzde 7’ye yakın değer kazancı sağladı.

Trump Belirleyici Olacak
Küresel anlamda politik risk sürecinin yükselmesi altın fiyatlarını destekleyecek nitelikte olsa da, Doların ve ABD tahvil faiz oranlarının görüntüsü de belirleyici olacaktır. Güçlü Dolardan rahatsız olduğunu ifade eden Trump’ın söylemleri FED’in de politikalarına yansır ve faiz artışı yavaş olursa bu durum altın fiyatlarını destekleyebilecektir. Mevcut durumda FED’in 25 baz puan faiz yükseltme ihtimali % 68 ile en yüksek ay olarak Haziran ön plana çıkıyor. Aynı zamanda ABD tahvil faiz oranlarının hızlı bir yükseliş göstermemesi de sarı metali bir adım ön plana çıkarabilecektir. Ancak, Trump’ın uygulamak istediği mali politikaların yapısı da belirleyici olacaktır. Mali politikaların uygulanması ABD’de enflasyonun hızlı yükselmesine ve doların yeniden değer kazanmasıyla sonuçlanabilecektir. Teknik görüntüye baktığımızda sarı metal için orta vade de önemli destek olarak 1180, kısa vadede ise 1204 seviyesi takip edilebilir. Önemli destek bölgelerinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükselişler 1250 direnç bölgesine doğru sürebilir. 1250 seviyesinin üzerinde olası bir yükselişi ise Trump’ın söylemleri, FED’in politikaları ve politik risk sürecinde yaşanan gelişmeler belirleyecektir.,




**Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
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