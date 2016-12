"DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KONUTTA YABANCI YATIRIMCIYI ARTIRIR"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Dolardaki yükselişin ev fiyatlarında herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirten sektör temsilcileri, yabancı yatırımcıların bu durumu fırsat bildiğini ve yabancıya konut satışlarının artacağını kaydediyor. Sektör temsilcileri, yabancı yatırımcıların bu tür dalgalanmaları cazip gördüğünü kaydederek, bu durumun son günlerde satış ofislerine yansıdığını bildiriyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dövizdeki artışın yatırım amaçlı konut alıcılarının kısa vadeli portföy tercihlerinde etkili olacağını söyledi. Ancak gerek hükümetin dövizdeki artışa müdahalesi gerekse serbest piyasa koşullarındaki görünmez elin devreye girmesiyle bir kar realizasyonunun da kaçınılmaz olabileceğini dile getiren Durbakayım, bunun doğal sonucu olarak konut yatırım fonlarının tekrar gayrimenkul sektörüne döneceğini aktardı. Durbakayım, "Diğer taraftan yerli yatırımcılardan doğan boşluk gerçek yabancı konut yatırımcıları tarafından telafi edilecektir. Zira dövizdeki her artış miktarı, yabancı konut alıcıları için konjonktürel bir indirim anlamını taşıyor." dedi.



"Konut dövize endeksli değil, suni fiyat artışı olmaz"

Başkan Durbakayım, Türkiye'de konut fiyatlarının artık bundan 8-9 yıl öncesi gibi döviz endeksli olmadığının altını çizerek, bu yüzden konutta suni bir fiyat artışından bahsetmenin mümkün olmadığının altını çizdi. Sadece çok lüks ve butik projelerdeki döviz endeksli satışlarda fiyat artışından söz edilebileceğini dile getiren Durbakayım, ancak bunların sayısının çok sınırlı olduğu bilgisini verdi. Durbakayım, "Bu proje sahipleri de yaşanan suni döviz artışının dengeleneceğini öngördükleri için döviz oranlarını belli bir seviyeye sabitleyerek potansiyel müşterilerini koruma gibi tedbirler almaktadır." diye konuştu. İnşaat sektöründe kullanılan malzemelerin tamamına yakınının yerli üretim olduğunu bildiren Durbakayım, bu sayede döviz fiyatlarındaki artışın gayrimenkul üretim ve satışına dolaylı etkisinin bulunduğunu ve bunun yüzde 4-6 civarında olduğunu aktardı.



"Yabancı yatırımcılar için bir fırsat"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, doların yükselişini yabancı yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu dönemde yabancı bir yatırımcının alacağı her bir gayrimenkülün değer kazandığını söyledi. Tavukçuoğlu, "Mesela 100 bin dolarlık bir ev eskiden 300 bin lira iken, bugün kur nedeniyle 335-340 bin liralara geleceği için aslında daha ucuz fiyata, ederi yüksek bir daire almış olunacak." dedi. İnşaat sektörü açısından Türkiye'ye daha yüksek değerde döviz akışının sağlanabileceğini vurgulayan Tavukçuoğlu, "Bu yüzden sektör, bu dönemde yabancı konut satışına odaklanmalı. Böylece hem uzun zamandır istenilen yabancıya konut satışında artış yaşanmış olacak hem de döviz girdisi sayesinde ülkemize önemli bir para akışı sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.



"Yabancılar fiyatlar artmadan ev almak istiyor"

Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, iç piyasadaki kampanyaların sektörü hareketlendirdiğini belirterek, ancak piyasadaki dalgalanmalar dolayısıyla gayrimenkul sektöründe uzun zamandır fiyatların sabit seyrettiğini söyledi. Dövizdeki artışın hiçbir zaman istenilmediğini dile getiren Uyan, dolardaki yükseliş nedeniyle iç piyasa yavaşlasa da ülkenin istikrarına güvendiklerini bildirdi. Uyan, Türkiye'ye yeni girecek yabancı yatırımcıların kurdaki artıştan memnun olduğunu ve bu durumun onlar için bir avantaj oluşturduğunu kaydederek, "Fiyatlar onlar için biraz daha cazip hale geldi. Türkiye'yi bilen ve Türkiye'deki bu tür dalgalanmaların fırsat olduğunu gören yabancı yatırımcılar gayrimenkul sektörüne ciddi ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı. Bu durumun satış ofislerine de yansıdığını aktaran Uyan, yabancıların satış ofislerine her zamankinden daha kalabalık geldiğinden bahsetti. Uyan, "Bu durum uluslararası para piyasalarına hakim olan yabancılar açısından doların doygunluk noktasına ulaştığının da göstergesidir. Dolar artışıyla inşaat maliyetleri de yükseldi. Yabancı yatırımcı bunu da bildiğinden piyasa fiyatlarını yukarı çıkartmadan bugünkü fiyatların avantajını kullanmak istiyor." dedi.



"Daha önce fiyat alan yabancılar bugünlerde dönüş yapmaya başladı"

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, doların yükselmesini istemediklerini ve bu duruma üzüldüklerini belirterek, kurun daha aşağı seviyelere gelmesi temennisinde bulundu.

Artışın yabancı alıcıları iştahlandırdığını anlatan Demir, şunları söyledi: "Konut fiyatları sabit kalıyor ancak doların değeri artıyor. Bize, son birkaç gün içerisinde bazı yabancılar dönüş yaptı. Biz TL değeri üzerinden hesaplayıp konutu sattığımız için son bir iki haftada dolar üzerinden yüzde 10'a varan indirimler yaptık. Bu durum yabancılardan gelen döviz açısından bakıldığında ülkemiz için bir avantaj sağladı. Tabii tekrar söylüyorum; 'Biz ev satmak için dövizin yukarıda olmasını istemiyoruz'. Ama bu durum devam ederse, inşallah devam etmez, konutta yabancı yatırımcıyı yüzde 15-20 civarında artıracaktır."





Anadolu Haber Ajansı