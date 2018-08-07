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DOLARDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Gece yarısı uluslararası piyasalarda 5.42 zirvesine çıkan dolar/TL, ABD ile mutabakata varıldığı haberleri sonrası 5.20'nin altına indi. Kur daha sonra tekrar 5.30 seviyelerine yükseldi.

DOLARDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Gece yarısı uluslararası piyasalarda 5.42 zirvesine çıkan dolar/TL, ABD ile mutabakata varıldığı haberleri sonrası 5.20'nin altına indi. Kur daha sonra tekrar 5.30 seviyelerine yükseldi.

07 Ağustos 2018 Salı 13:38
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DOLARDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Türk Lirası'nda negatif ayrışma ve sert dalgalanma devam ediyor. Türkiye-ABD ilişkilerinde baş gösteren gerginlik ve dün başlayan İran ambargosu başta olmak üzere son dönemde yaşanan diplomatik stres, TL’nin dolar ve euro karşısında negatif ayrışmasını körüklüyor.

Dolar/TL dün yerli yatırımcının satıştan çekilmesinin de etkisiyle gün içinde 5.19’u gördü.

Merkez Bankası, dolardaki yükselişlerin önüne geçmek amacıyla dün zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yaptı. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Bu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek.

Karar sonrası dolar/TL paritesinde hafif düşüşler olsa da, bu düşüşler kalıcı olmadı ve kur gece yarısı uluslararası piyasada 5.4223’e kadar yükseldi. 

Öte yandan TL'deki değer kaybının baskısının sürdüğü gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik
faizi de bu sabah rekor seviye olan yüzde 19.91'den açıldıktan sonra yüzde 19.89 seviyesinde.

Dalgalı seyir izleniyor

Bu sabah ise döviz kurlarında dalgalı seyir devam ediyor. ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği iddialarının yer aldığı haberler ile birlikte kur 5.18 seviyelerine geriledi. Ancak geri çekilme sonrası dar bantta dalgalı seyir etkili.  Dün 6.22 zirvesini gören euro/TL ise bu sabah 6 liranın altına geriledi.

Kurlarda bu seviyede kalıcılık yaşanmadı. Dolar/TL öğle saatlerinde 5.30 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 6.15 seviyesine çıktı. 

Piyasalar üzerinde etkili olan son olay, ABD Başkanı Trump'ın İran ile iş yapanların ABD ile yapamayacağını açıklaması oldu. 

dunya.com

Son Güncelleme: 07.08.2018 13:39
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