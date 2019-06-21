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Dolar yine 5.80 üzerinde

Özellikle Fed desteğiyle dün 5.73'lü seviyelere kadar inen dolar/TL, İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde kâr satışlarıyla yükselişe geçti. Kur yeniden 5.80'in üzerinde...

Dolar yine 5.80 üzerinde

Özellikle Fed desteğiyle dün 5.73'lü seviyelere kadar inen dolar/TL, İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde kâr satışlarıyla yükselişe geçti. Kur yeniden 5.80'in üzerinde...

21 Haziran 2019 Cuma 17:51
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Dolar yine 5.80 üzerinde

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları bu hafta ard arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi. Hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Benzer görünüm yurtiçi piyasada da etkili oldu. Dolar 5.73'lü seviyelere inerken, borsada 96 bin seviyeleri denendi. 

Yurtiçi piyasada yaşanan pozitif görünümün ardından, İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde kâr satışları gelmeye başladığı görüldü.

Güne 5.75 seviyelerinde başlayan dolar/TL, 5.82'nin üzerine kadar yükseldi. Euro/TL ise bugün en yüksek 6.5880 seviyesini gördü.

Saat 13:00 itibariyle dolar/TL 5.8076 ve euro/TL 6.5640 seviyesinde yer aldılar.

Bankacılar bugün iç piyasada küresel piyasaların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi siyasi gelişmelerin söylemlerin takip edileceğini, ABD ile ilişkilerin de izlendiğini belirttiler.

Bu arada 93.537 seviyesine kadar çekilen Borsa İstanbul yeniden 94 binin üzerinde kalmaya çalışıyor.

Analistler, piyasadaki hareketliliği, hafta içerisinde görülen alımların ardından son işlem gününde, risk almak istemeyen yatırımcıların pozisyon kapatması olarak yorumladı.

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