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DOLAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Dolar kuru, yeni haftaya 4.85 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.87 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.68 TL seviyelerinde bulunuyor. Kur ve faizde bu hafta Fed kararı, enflasyon raporu ve enflasyon verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

DOLAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Dolar kuru, yeni haftaya 4.85 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.87 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.68 TL seviyelerinde bulunuyor. Kur ve faizde bu hafta Fed kararı, enflasyon raporu ve enflasyon verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:51
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DOLAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 94.48 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1659 seviyelerinde...

İŞTE HAFTANIN KRİTİK VERİLERİ

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak olan enflasyon ile istihdam verileri bekleniyor.

İç piyasalarda ise Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacağı yılın üçüncü enflasyon raporu izlenirken Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri de bankacılara göre piyasalarda yön belirleyici olacak. Bu hafta ayrıca dış ticaret, turizm, öncü ihracat, öncü PMI verileri de izlenecek.

Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz artırmadığı geçen haftaki toplantısı ardından bu hafta gerçekleşecek enflasyon raporundaki söylemlerinin önemi arttı. TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yıl sonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.

Bankacılar enflasyondaki ve TL'deki baskı devam ederken Merkez Bankası'nın enflasyona ve uygulanacak para politikasına ilişkin önümüzdeki döneme ilişkin söylemlerini yakından takip edecekler.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı ise Salı günü başlayacak ve karar Türkiye saati ile Çarşamba gecesi açıklanacak. Merkez bankasının faizlerde değişiklik yapmayacağı ve faizlerde kademeli yükseliş öngörüsünü teyit edeceği tahmin ediliyor.

Fed'in Eylül ayında faiz artıracağını fiyatlayan yatırımcılar, yıl sonundan önce bir artışın da yapılacağını tahmin ediyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono getirileri ise baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bankacıların verilerine göre gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri tarihi rekor olan yüzde 18.50'nin hemen altında yüzde 18.30 civarında seyrederken Gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik getiri yüzde 20.40 civarındaki seyrini sürdürüyor.

hurriyet

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