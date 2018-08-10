DOLAR VE EURO FİYATLARINDA SON RAKAMLAR

DOLARIN küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD Başkanı Trump'ın kritik Türkiye tweeti sonrası ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilimin yükselmesi ve Fitch'in Türkiye açıklamalarıyla piyasalarda hareketlilik sürüyor.

Güne 5.73 TL'den başlayan dolar kuru, Trump'ın Türkiye tweeti sonrası 6.8000 TL seviyesine yükselirken, saat 17.37 itibarıyla 6.4810 TL'de hareket ediyor.

EURO 7.40 SEVİYESİNDE

Euro kuru ise güne 6.57 TL seviyesinden başlarken 7.8377 TL'ye kadar yükseldi. Euro şu dakikalarda ise 7.4170 TL'de bulunuyor.

İngiliz sterlini 8.7394 TL'yi görürken şu dakikalarda 8.3733 TL seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 22.11 seviyesine yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 24.85 seviyesine yükseldi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksinde ise yükseliş sürüyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 0.50 yükselişle 95.97 seviyesinde...

Trump'ın çelik/alüminyum'da Türkiye'ye ek vergi açıklaması sonrası hızlanan satışlarla Borsa İstanbul'da yüzde 7, çelik hisseleri yüzde 10'a yakın düşüşte.

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