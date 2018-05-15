DOLAR VE EURO'DA YENİ REKOR

TL’deki değer kaybı haftanın ikinci işlem gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın Merkez Bankası ve para politikasına yönelik açıklamalarıyla birlikte dolar/TL 4.35'li seviyelerden 4.3983'e kadar yükseldi ve tarihi zirvesini yeniledi. Euro da 5.2480 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL saat 10:20 itibarıyla 4.3755 ve euro/TL 5.2205 seviyesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarında bağımsız olduğunu ancak yürümenin başının sinyallerini de bir kenara koyamayacağını belirterek, TCMB'nin buna göre adım atacağını söyledi.

Erdoğan Londra'da Bloomberg TV'ye verdiği ve Bloomberg HT televizyonunda yayımlanan söyleşisinde, "Faiz oranlarına dair kararlar alınırken size danışılıyor mu? TCMB faiz oranlarında sizin görüşe başvuruyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şu anda öyle veya böyle siz ülkede yürütmenin başısınız. Tabi ki TCMB bağımsızlığı söz konusudur. Ama TCMB

bağımsızlığının gereği ile kalkıp, herhalde yürütmenin başı olan bir başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok. O da tabi buna göre değerlendirmelerini yapacaktır. Adımlarını ona göre yapacaktır. Ben bunun gelecek için çok isabetli adımların atılmasına vesile olacağına inanıyorum."

Faizler, ihale öncesi yükseldi

ABD faizlerindeki yükseliş ve TL'deki değer kaybı ile birlikte 10 yıllık gösterge tahvil getirisi güne 30 baz puan civarında yükselişle başladı. Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra 158 baz puanlık yükselişle 9 Mayıs'ta yüzde 14.18'e kadar çıktı. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.92 valörde son işlem yüzde 13.90 oldu. Bu sabah ilk işlemler ise yüzde 14.19 seviyesinden gerçekleşti.

Öte yandan 27 Nisan haftasını yüzde 14.36 seviyesinden kapayan gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise geçen hafta yüzde 16 seviyesine kadar yükseldi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.10 olarak gerçekleşti. Bu sabah ilk işlemler ise yüzde 16.32 seviyesinden gerçekleşti.

Bankacılar bugün Hazine'nin düzenleyeceği 2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu gösterge tahvil yeniden ihraçlarının günün en önemli iç gündemi olacağını belirttiler. Bir bankacı, "Hazine tahvillerindeki sert yükselişler sonrasında yabancı talebi yakından izlenecek" dedi.

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