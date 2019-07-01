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Dolar düştü, borsa 100 bine dayandı!

G20 görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi, piyasalarda risk iştahını artırırken, TL varlıklar da Temmuz ayına güçlü başladı. Bankacılık endeksinde yüzde 7'ye ulaşan prim yaşanırken, BIST 99.970'e kadar çıktı. Dolar/TL ise 5.62 seviyesine kadar düştü.

Dolar düştü, borsa 100 bine dayandı!

G20 görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi, piyasalarda risk iştahını artırırken, TL varlıklar da Temmuz ayına güçlü başladı. Bankacılık endeksinde yüzde 7'ye ulaşan prim yaşanırken, BIST 99.970'e kadar çıktı. Dolar/TL ise 5.62 seviyesine kadar düştü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:59
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Dolar düştü, borsa 100 bine dayandı!

Hafta sonu G20 zirvesinden gelen mesajların piyasaları rahatlatmasıyla TL varlıklarda değer kazançları öne çıkıyor. TL, dolar ve euro karşısında yükselişe geçerken, borsada yüzde 3'ü aşan primle açılış yapıldı. Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinde de değer artışları görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamalar S-400 ile tırmanan tansiyonun düştüğünü gösterdi. Öte yandan Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, G20 zirvesi esnasında yaptıkları ikili görüşmede tıkanan ticaret müzakerelerini tekrar başlatma karar alması da risk iştahını artıran bir başka olumlu gelişme.

Dolar 5.62'ye kadar çekildi

Cuma günü 5.7875 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün 5.6230 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL saat 17:30'da 5.6430 (-%2.6) seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 6.4000 (-%3) seviyesinde.

Gerçekleşen görüşmede Trump'ın Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alım kararı konusunda adil davranılmadığını söylemesinin ardından Erdoğan, ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtti. Erdoğan, S-400'lerin Temmuz ayının ilk yarısında teslim edileceğini ve Trump'tan hiçbir yaptırım olmayacağını doğrudan duyduğunu söyledi.

Erdoğan ile görüşmesi öncesinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda Trump, konunun ele alındığını ancak bunun "iki yönlü bir yol" olduğunu ve iki tarafın da "farklı çözümleri" değerlendirdiğini söyledi.

Borsa 100 bine dayandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,26 artışla 98.662,85 puandan başlarken, ilk yarıyı yüzde 2,67 primle 99.060 puandan tamamladı. BIST günün ikinci yarısında yüzde 3'ün üzerinde artışla 99.970seviyesini gördü. Bu arada bankacılık endeksinde ise yüzde 7'ye ulaşan yükseliş dikkat çekti. 

Faizler de düşüşte

Türkiye’nin gösterge tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 43 baz puan düşüşle yüzde 19,25’ten ve 10 yıllık tahvil faizi %16,35’ten işlem görüyor. Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de değer kazandı. Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin 2030 vadeli tahvili 1 sentten fazla artışla 133.588'e yükselerek Mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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