"DOLAR BİZİM YOLLARIMIZI KESEMEZ, HİÇ ENDİŞE ETMEYİN"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde "Bayburt Buluşması" programında halka hitap etti.

Döviz kurundaki hareketliliği değerlendiren Erdoğan, "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır." diye konuştu. Erdoğan, "Bazı ülkeler Türkiye'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur." açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bayburt bir başka. Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgi için güven için, verdiğiniz destek için, her birinizi ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında Ordu’da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde evleri, iş yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. Hiç endişe etmesinler. Yarın inşallah Ordu’dayım. Hem çalışmaları yerinde inceleyecek hem de vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyeceğim. Pazar günü Trabzon’da programlarımız var. Buradan Gümüşhane’ye geçecek ve yaklaşık 1 katrilyon liralık bir yatırım olan Gümüşhane Çevre Yolu’nun resmi açılışını yapacağız.

BENİM MİLLETİMİN CEVABI BU OLACAK

Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Buradan tekrar söylüyorum, yastığının altında dövizi, altını olan varsa Türk Lirası ile bozdursun.Bu yerli ve milli bir mücadeledir.Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacak.Bugün değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.

YEDİ DÜVELE MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMEDİK ÇEKİNMEYİZ

Buraya gelmeden önce bir Bayburtlu kardeşimiz güzel bir müze yapmış şimdi biz o müzeyi gezdik gördük ve benim Bayburtlu bibilerimiz neler yaparmış, o çömlekleri gördük. Düşünün bir Bayburtlu hocamız dekanımız geldi kendi topraklarına böyle muazzam bir eseri yaptı Allah razı olsun. İşte milli olmak, yerli olmak bu. Şimdi bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik çekinmeyiz.

BİZİM SORUMLULUĞUMUZ HANS'A DEĞİL, AHMET'E

Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e. Biz bu yola hizmetkar olmak için çıktık. Bunun dışındaki her türlü tehdit, her türlü baskı, her türlü oyun, her türlü senaryo bize vız gelir. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını bin bir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor.



BİR GÜN İKİ GÜN SIKINTIMIZ OLABİLİR BUNLAR AŞILIR

Bir gün iki gün sıkıntımız olabilir bunlar aşılır. Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar.

Milletimiz her seferinde sandıkta yeniden iradesine sahip çıktı. Demokrasiye güç verdi. Onlar koalisyonlarla, ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek gövdemizi baltalamaya kalktılar. Milletimiz ekonomimize de sahip çıktı. Bayburtlular ne der? "Sürü ters dönmüş aksak önde gider" duydunuz mu bunu? Biz bu işlerle uğraşırken bazen aksaklar da öne çıkmadı değil. Tabi hal yoluna koyduk yine koyacağız. Ülkemizin geleceğinden umutluyuz.

Türkiye olarak 24 Haziran'da gerçekten çok büyük sadece kendi tarihimizde değil dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi şöleni yaşadık. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi başarıyla tamamladık. Bu sürecin asıl mimarı milletimin ta kendisidir.

SUNİ FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK DALGALARINA MARUZ KALIYORUZ

Biz böylesine önemli bir süreci hukuka ve insan haklarına uygun şekilde takdir beklerken ülkemize yönelik anlamsız bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin makro ekonomide ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntısı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. 15 Temmuz'da ülkemizin değil darbecilerin yanında saf alanlar bazı ülkeler taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşananlar bu çarpıklığın başka bir boyutudur. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayan boyutlara gelmiştir.

TANKTAN KORKMAYAN BU MİLLET BU TEHDİTLERDEN Mİ KORKACAK?

Konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp tavizler verdirmeye gelince iş değişir kusura bakmasınlar. Bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz olamaz. Tanktan, uçaktan, toptan, kurşundan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak? Böyle düşünenler bu milleti hiç tanımamış demektir. Türkiye'nin makro ekonomide ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntısı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz.

TÜM OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZ VAR

Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var. Döviz kurlarına ve faizlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobisine sesleniyorum boşuna heveslenmeyin. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yolda dönemsel araçlar olabilir. Nitekim şimdiden İran'dan Rusya'ya Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar farklı alternatiflerde önemli yol kat etmiş durumdayız.

Türkiye ile yol yürüyen herkes mutlaka kazanır. Küçük hesapların peşine düşenler ise emin olun yarın çok pişman olacaklardır. Milletimize de çok önemli görevler düşüyor. TBMM'nin bombalarla bombalanması neyse, ülkemizin kur sarmalı ile kuşatılması da odur. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap daha çok çalışarak, istihdamı, ihracatı artırarak daha çok çalışmak olacaktır.

BU OYUNU HEP BERABER BOZALIM

Darbecilere karşı demokrasi nöbetlerine çıkıp yolları meydanları doldurduğumuz gibi şimdi de çalışmak için iş yerlerimizi atölyelerimizi fabrikalarımızı dolduralım. Türkiye'yi içine hapsedilmeye çalışılan cendereden çıkarmanın yolu kenara çekilmek değil ileri atılmaktır. Gelin hep birlikte ileri atılalım. Daha ileriye. Bu oyunu hep beraber bozalım. Gelin bu duvarı hep beraber yıkalım. Kimse zannetmesin ki bu tekerlek tümsekte kalacak.

EKONOMİK SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayburt Buluşması" için geldiği kentte, cuma namazını Bayburt Ulu Cami'de kıldı. Cuma namazı sonrası vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, Türkiye'ye karşı oynanan tüm oyunların görüldüğünü belirtti.

"Sizler 24 Haziran'da Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bunun için sizlerle bir aradayız. Buradan nasip olursa Gümüşhane'ye gideceğiz. Ordu'daki bu sel felaketi sebebiyle oradaki kardeşlerimizle bir arada olmak istiyoruz. Orada malum bir kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerime de acil şifalar versin. Afetlerden de Rabbim bizleri muhafaza eylesin."

Başkan Erdoğan, Doğu Karadeniz'in bu ara hep afet imtihanıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "Hayırlısıyla bu afetleri atlatırız. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Bayburtluların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Vali Ali Hamza Pehlivan da cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Erdoğan cuma namazı sonrası Bayburt Valiliği'ne geçti.

Kaynak: Milliyet