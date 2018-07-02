Döktaş artık Güriş Holding'in..

Geçtiğimiz ay GÜRİŞ Holding tarafından satın alma sözleşmesi imzalanan Türkiye’nin en büyük döküm tesisi Döktaş’ın genel kurul toplantısı gerçekleşti. GÜRİŞ bünyesindeki ÇELİK Holding A.Ş, yapılan genel kurul ile yönetimi devir almış oldu. Genel Kurulda GÜRİŞ’i temsilen; Tevfik Yamantürk, Alpaslan Aktuğ, Esat Kemal Yeğenoğlu, Mehmet Tahir Varlık, Orhan Metin, Yaylalı Günay yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Bağımsız Üyeler ise; Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Levent Gâniyusufoğlu oldu.

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Şirket, 1973 yılında Bursa ili Orhangazi ilçesinde kurulmuştur.Bursa Orhangazi tesislerinde; pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerini, Manisa Organize Sanayi Bölgesi tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Döktaş A.Ş., yıllık 160.000 ton demir döküm parça üretimi, 14.400 ton alüminyum döküm ve 1.440.000 adet jant üretim kapasitesiyle otomotiv, iş makinaları, tarım araçları ve makine imalatçılarına alüminyum, sfero ve gri dökme demirden döküm parça aksamı üretimi yapmaktadır.

Döktaş , Bursa’nın toplam ihracatında 5. Sırada yer almakta olup 2521 çalışanıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. “