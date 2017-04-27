DOĞALGAZ İTHALATI ŞUBATTA YÜZDE 32,5 ARTTI

ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğalgaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,5 artarak, 5 milyar 252 milyon metreküpe çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2017 Şubat ayında Türkiye'nin doğalgaz ithalatı arttı, üretimde ise azalış gerçekleşti.

Geçen yıl şubat ayında 3 milyar 964 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, bu yılın aynı ayında yüzde 32,5'lik artışla 5 milyar 252 milyon metreküpe yükseldi. İthalatın yüzde 71,5'i boru hatları üzerinden yapıldı, LNG'nin payı ise yüzde 28,4 oldu.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 500 milyon metreküple Rusya Federasyonu'ndan yapılırken bu miktarı, 750 milyon metreküple İran, 508 milyon metreküple Cezayir ve 506 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Şubat 2016'da 32,43 milyon metreküp olan doğalgaz üretimi bu yılın aynı ayında 28,64 milyon metreküpe geriledi. En çok üretim Tekirdağ'da yapıldı, bu ili İstanbul ve Kırklareli izledi.

Bu arada, doğalgaz ihracatı yapılan tek ülke olan Yunanistan'a şubat ayında 34 milyon metreküplük satış gerçekleştirildi.

Bu dönemde Türkiye'nin doğalgaz tüketimi yüzde 18,8'lik artışla 5 milyar 594 milyon metreküpe ulaştı. En yüksek tüketim 2 milyar 301 milyon metreküp ile konutlarda gerçekleşti, elektrik santralleri 1 milyar 427 milyon metreküp doğalgaz kullandı.

En çok doğalgaz tüketiminin gerçekleştirildiği iller sırasıyla, 1 milyar 120 milyon metreküple İstanbul, 456 milyon metreküple Ankara ve 448 metreküple İzmir oldu.

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 2017 ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,24 artışla 6,3 milyar metreküpe ulaşmış, bu rakam aylık doğalgaz tüketiminde tüm zamanların rekoru olmuştu.

Anadolu Haber Ajansı