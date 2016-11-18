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DOĞALGAZ DAĞITIM BÖLGELERİ BİRLEŞTİRİLEBİLECEK

18 Kasım 2016 Cuma 11:16
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Bölgelerin birleştirilebilmesine ve birden fazla lisans sahasına bölünebilmesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

DOĞALGAZ DAĞITIM BÖLGELERİ BİRLEŞTİRİLEBİLECEK
ANKARA (AA) - Birden fazla doğalgaz dağıtım bölgesi tek lisans altında toplanabilecek ve mevcut bölgeler birden fazla lisans sahasına bölünebilecek.

Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) ait yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin dağıtım lisanslarına konu bölgeler tek bir lisans altında birleştirilebilecek ve mevcut dağıtım bölgeleri birden fazla lisans sahasına bölünebilecek.

Dağıtım lisansı şirketlerin talep etmesi sonrasında kurulun ekonomik ve teknik olarak uygun bulmasıyla gerçekleşebilecek birleşme ve bölünmelere ilişkin başvurularda, teknik ve ekonomik gerekçelerin de detaylandırıldığı bilgi ve belgeler lisans sahibi şirketler tarafından EPDK'ya sunulacak.

Söz konusu başvuruların değerlendirilmesinde işletme verimliliği bakımından şebeke bütünlüğü ve bölgesel yakınlık dikkate alınacak.


Anadolu Haber Ajansı
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