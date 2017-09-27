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DİZİ İHRACATINDA HEDEF ÇİN, JAPONYA VE HİNDİSTAN

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:51
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RATEM Başkanı Gürsoy: - "(Dizi ihracatı) Hedefimiz ağırlıklı olarak Çin, Japonya ve Hindistan. Pazar büyük, talep fazla, buna yönelik çalışmalar yapılıyor" - "Orta Doğu daha çok güncel, iyi hayatı hedefleyen dizilerimizi alıyor. Latin Amerika daha çok dönemsel tarihi dizilerimizi, Avrupa ise tematik dizilerimizi tercih ediyor" - "Turizm sıçramamızda dizi ihracatımızın payı çok yüksek. 2023 yılı dizi ihracatı hedefimizi 1 milyar dolar olarak açıklamıştık. Bu hedefi aşacağız"

DİZİ İHRACATINDA HEDEF ÇİN, JAPONYA VE HİNDİSTAN
İSTANBUL (AA) - Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, dizi ihracatında hedeflerinin ağırlıklı olarak Çin, Japonya ve Hindistan olduğunu belirterek, "Pazar büyük, talep fazla, buna yönelik çalışmalar yapılıyor." dedi. Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki insanların 9 saatini ekran başında geçirdiğini, bunun 4 saatinin televizyon ekranıyla, diğer zaman diliminin ise akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlarla geçtiğini anlattı. Tarihsel geçmişinden yeme içme kültürüne, kıyafetlerden tarihi mekanlara kadar Türkiye'nin merak uyandırdığını belirten Gürsoy, bunların televizyonlarda çok iyi işlendiğini, teknolojinin bu içerikle iyi bir birleşme sağladığını kaydetti. Gürsoy, ABD'nin dizi ihracatında birinci, Türkiye'nin ise ikinci sırada bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin, kendisini takip eden Brezilya ve Meksika'yı geçmesinde senaryo çeşitliliği, doğru kast ve lokasyonla birleştirilmesinin faydası var. Bizim önemli ihraç bölgelerimizden birisi de Latin Amerika'dır. Brezilya, Arjantin, Peru ve Uruguay'da dizilerimiz gösterilmektedir." şeklinde konuştu. 

"Dizilerimiz 100'e yakın ülkede gösteriliyor"
Yusuf Gürsoy, televizyon dizilerinin sadece bir ihraç kalemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, yarattığı katma değerin de yüksek olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "45-90 dakikalık bölümde turizm bölgelerimiz, tüm kültürel ögelerimiz, kültür varlıklarımız, ürettiğimiz mal ve hizmetlerin markalaştırılarak sunulmasıyla ciddi katma değer yaratıyoruz. Türkiye'nin dizi ihracatı 250 milyon dolarlara çıktı ama ölçülebilen katma değer 750-800 milyon dolar. Turizm sıçramamızda dizi ihracatımızın payı çok yüksektir. 2023 yılı dizi ihracatı hedefimizi 1 milyar dolar olarak açıklamıştık. Bu hedefi aşacağız. Bir Amerikan dizisi 150'nin üzerinde ülkede gösteriliyor. Bizim hedefimiz de bu. Bizim dizilerimiz şu anda 100'e yakın ülkede gösteriliyor. Orta Doğu daha çok güncel, iyi hayatı hedefleyen dizilerimizi alıyor. Latin Amerika daha çok dönemsel tarihi dizilerimizi, Avrupa ise tematik dizilerimizi alıyor."  "Muhteşem Yüzyıl"ın en çok satılan dizi olduğunu, 85 ülkede yayınlandığını bildiren Gürsoy, "Hedefimiz ağırlıklı olarak Çin, Japonya ve Hindistan. Pazar büyük, talep fazla, buna yönelik çalışmalar yapılıyor." dedi.

IFTV yarın başlıyor
RATEM Başkanı Gürsoy, Türkiye'nin televizyon dizi yapım ve ihracatında bulunduğu konumu korumasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Açıkçası son yıllarda biraz sendeler hale geldik. Onu koruma ve yeniden ivmelenmeyi sağlamanın yolu da uluslararası arenada daha çok görünür olmaktır. Yarın başlayacak Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı (IFTV) buna hizmet edecek. ABD'den İspanya'ya Çin'den Ukrayna'ya kadar birçok ülke şu anda akredite olmuş durumda. 200'ün üzerinde nitelikli televizyon yöneticisi bekliyoruz." diye konuştu.   

IFTV'nin 28-30 Eylül'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Gürsoy, "IFTV, ağırlıklı olarak televizyon yapımlarımızın, dizilerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımı ve pazarda rekabetçi özelliğinin kazandırılması ile ilgili olacak. Televizyonlarımızın içerik ve teknolojileriyle ilgili gelişmeleri takip etmeleri, geleceğe dönük projeksiyonda bulunmalarını hedefleyen bir etkinlik." diye konuştu.   

Gürsoy, toplamda 10 bin ziyaretçi beklediklerini bildirdi. 




Anadolu Haber Ajansı
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