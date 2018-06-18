Diyarbakır’da 1000 tl taksitle ev sahibi olma imkanı

Son dönemde konut yatırımlarının yoğunluk kazandığı Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu’da mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 637 adet konut kura ile satışa çıktı. Yoğun talep gelen projeye kura ile satış için başvurular 20 Haziran 2018’e kadar alınıyor.

Konut fiyatları 176 Bin TL’den başlıyor

Az katlı modern mimarisiyle dikkat çeken projelerde, geniş iç hacimler, balkon, geniş avlu, kapalı otopark, akıllı ev sistemi, güneş enerjisi, ortak teras kullanım alanları bulunuyor. Modern mimarisinin yanında geleneksel tasarımıyla da bölge halkının ilgiyle beklediği projede 2+1, 3+1, 4+1 konutlar bulunuyor. Proje çevresinde bulunan Diyarbakır’ın en kapsamlı araştırma hastanesi, eğitim kurumları, fuar alanı, yapımına başlanan oto sanayi sitesi bölgenin cazibesini artırıyor. Rüzgarkent, Pınarkent, Diyarkent olarak 3 bölgeden oluşan projede satışa çıkan 637 adet konutun fiyatları ise şöyle; 2+1’ler 176.000 TL’den, 3+1’ler 218.000 TL’den, 4+1 konutlar ise 270.000 TL’den başlıyor.

24 ay taksitle ödeme imkanı

Kura çekilişi sonrasında Bakanlık satış onayını takiben 15 gün içinde %25 peşinatın ödeneceği alımlarda; peşinat ödemesini takiben gayrimenkul teslim edilmekte, 23 ay boyunca kira bedeli gibi ayda 1.000-TL ödenerek konut sahibi olunurken kalan bakiye 24. Ay nakden/defaten ve/veya mortgage kredi olanakları ile kapatılabilecek. Vade opsiyonlarında; 24 aylık süreç için yasal faiz uygulanmaktadır.

Başvurular 20 Haziran 2018’e kadar alınacak

Kura ile satış için başvurular 20 Haziran 2018’e kadar alınacak. Başvuruların tamamlanmasını takiben katılım sayısına göre çekiliş günü ve yeri ilan edilecektir.

Kuraya konu konutlar için 4 kategori belirlenmiş olup;

2+1 zemin kat konutlar için 1.000 TL,

2+1 ara kat konutlar için 2.000 TL,

3+1 konutlar için 3.000 TL,

4+1 konutlar için 4.000 TL

Kura teminat bedeli Turyap’ın banka hesabına yatırılacaktır. Kura katılım teminatları bankanın şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden işlem ücreti olmadan Turyap’ın Finansbank hesabına yatırılmaktadır.

Fiyatlar bölgedeki gayrimenkullere göre oldukça cazip

Yurt genelinde kamu eliyle yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyen Turyap Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar, Diyarbakır’ın şehirleşme serüvenin diğer büyük şehirlerimizle aynı seviyeye ulaştığını gözlemledik. Diyarbakır geniş cadde ve sokaklar, modern çizgili mimari, yemyeşil park ve bahçeleri ile yaşanabilir örnek bir şehir haline gelmiş. Modern inşaat teknolojisinin geleneksel mimari ile buluştuğu, az katlı, mahalle ve komşuluk ilişkilerini güçlendiren, peyzajı, terasları, geniş balkonları, kapalı otoparkı, modern ev sistemi ile Diyarbakır’ın gelişen aksı Üçkuyu’daki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gayrimenkulleri kura ile satışını gerçekleştireceğiz. Fiyatlar bölgedeki gayrimenkullere göre oldukça cazip.

Satış ofisi haftanın 7 günü açık

Araştırma hastanesi güzergâhında bulunan proje alanındaki satış ofisi haftanın 7 günü açık kalacaktır. Kuraya Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkündür. Detaylı bilgiye www.turyap.com.tr ve 444 2 780’den ulaşılabilir.