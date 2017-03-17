banner100

banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

DİYADİN'DE 2 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK

17 Mart 2017 Cuma 13:18
Bu haber 491 kez okundu

Ağrı Valisi Işın, "Diyadin ilçesinde Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle doğrudan 2 bin kişi iş sahibi olacak." dedi.

DİYADİN'DE 2 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK
Ağrı Valisi Musa Işın, Diyadin ilçesindeki Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesiyle doğrudan 2 bin kişinin iş sahibi olacağını söyledi.

Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 200 dönüm üzerinde inşa edilecek olan OSB'nin 3 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Havaların ısınmasıyla birlikte inşaat çalışmalarının başlayacağını ifade eden Vali Işın, "Serayla ilgili bütün formaliteler, resmi evraklar, imzalar hepsi tamamlandı, programa alındı. Önümüzdeki hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir ekip gelecek. Kamulaştırılacak yerler vardı, orayla ilgili kamulaştırmalar tamamlanacaktır." dedi.

Şu an 40 dönüm arazide domates üretildiğini ve çok başarılı sonuçlar alındığını anımsatan Musa Işın, şöyle konuştu:

"Tarım Bakanımıza, Kalkınma Bakanımıza ve Maliye Bakanımıza buradan teşekkür ediyorum. Çok büyük destek ve gayretleri oldu. Gerek finans açısından, gerek yer tedariki açısından, gerekse programa alma açısından bu 3 bakanlığımızın özel bir gayreti oldu. Ben bu 3 bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Artık proje ve çalışma aşamasına geldi. İnşallah oradaki kamulaştırmalar ve tahsislerin hepsi bitti, Allah nasip ederse bu sene bu işe başlayacağız."

"Aksama olmadan bu iş bitecek"
Vali Işın, Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle tüm sebze çeşitlerinin üretileceğini dile getirdi.

OSB'nin tamamlanmasıyla bölge ekonomisinin canlanacağını vurgulayan Işın, şunları kaydetti:

"Ben bunun sadece Ağrı'ya değil, bölgeye büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ağrı'nın ve bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Burada 2 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Dolaylı olarak da burada sosyal tesisler kurulacak, tırlar çalışacak. Günde 20-25 tır çalışacak. Ulaştırma sektöründe bir istihdam sağlanacak. İnsanlar iş ve aş sahibi olacaklar. Dolayısıyla doğrudan dolaylı ben zannediyorum ki seradan 4 bin kişi ekmek yiyecek. İnşallah hiçbir aksama olmadan bin 200 dönüm üzerindeki bu alan bitecek. Tümü 3 yıl olarak planlanmış. Ama ümit ediyorum ki çalışmalarımızla bu 3 yılı daha aşağı çekeceğiz."

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.