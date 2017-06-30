DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyar 126 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mayıs ayında yüzde 48,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 45 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı ve 6 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 237 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 38 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon dolarla ABD ve 831 milyon dolarla Irak takip etti.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 930 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i, 1 milyar 816 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 455 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 165 milyon dolarla ABD izledi.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 171 milyon 363 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu, "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 164 milyon 283 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Mayısta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 928 milyon 418 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi.

Bunu, 2 milyar 366 milyon 712 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 5,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 81 oldu. Mayısta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,3 olarak hesaplandı.

(Bitti)

Anadolu Haber Ajansı