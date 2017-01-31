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DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

31 Ocak 2017 Salı 15:19
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İhracat, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, 2016 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ithalat yüzde 2,3 artışla 18 milyar 405 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2016 yılı aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. 

Buna göre, ihracat, geçen yılın aralık ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 arttı ve 12 milyar 807 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2,3 artış kaydetti ve 18 milyar 405 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı, yüzde 10,3 azalarak 6 milyar 241 milyon dolardan 5 milyar 598 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2015 yılı aralık ayında yüzde 65,3 iken, geçen yılın aynı ayında yüzde 69,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,5 azaldı, ithalat ise yüzde 6,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2016 Aralık'ta önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1, ithalat da yüzde 5,4 artış gösterdi.

Avrupa Birliğinin ihracattaki payı Aralık 2015'te yüzde 46,1 iken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 44,3 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 5 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Almanya ihracatta lider

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat bu dönemde 1 milyar 189 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 795 milyon dolarla Irak, 768 milyon dolarla İngiltere ve 759 milyon dolarla BAE takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat, geçen yılın aralık ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 813 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 352 milyon dolarla Rusya ve 902 milyon dolarla İtalya izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,7 olarak gerçekleşti. 

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 82,9 oldu. Geçen yıl aralıkta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,5 olarak hesaplandı.

Anadolu Haber Ajansı
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