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DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ

09 Ocak 2017 Pazartesi 10:02
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Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla ihracat beklenti endeksi 0,7 puan azalarak 109 seviyesine geriledi

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ
ANKARA (AA) - İhracat Beklenti Endeksi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla ihracat beklenti endeksi 0,7 puan azalarak 109 seviyesine geriledi. İthalat Beklenti Endeksi ise 1,2 puan artarak 110,3 seviyesinde gerçekleşti 

Ekonomi Bakanlığı, 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. 

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu yılın birinci çeyreğinde 2016 yılının son çeyreğine göre 0,7 puan azalarak 109 seviyesine düştü. Endeks, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 109,7 düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde, İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat sipariş beklentilerine ilişkin soruların Endeks'i azalış, son 3 aydaki ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise artış yönünde etkilediği gözlendi.

Bununla birlikte, Endeks'e dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrettiği görüldü. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2017 yılının 1. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 9,1 puan arttı.

- İthalat beklenti endeksi yükseldi

İthalat Beklenti Endeksi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan artarak 110,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 109,1 düzeyindeydi.

Aynı dönemde, İthalat Beklenti Endeksi'ni oluşturan sorulardan, gelecek 3 aydaki ithalat beklentileri ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeks'i azalış, birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise artış yönünde etkilediği gözlendi.

Diğer taraftan, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ilişkin yayılma endeksi geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük puandayken, birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri aynı döneme göre daha yüksek puanlarda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2017 yılının 1. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 12,4 puan arttı.


Anadolu Haber Ajansı
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