Dijitalleşme, KOBİ'ler için tercih değil zorunluluk olacak

Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ve son dönem verilerine göre ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77’sini oluşturan KOBİ’lerin dijital dönüşüm çağında ayakta kalmak için atmaları gereken adımları açıkladı. Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ), her ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erdör; bilgi, finans, insan, teknik altyapı gibi kaynaklarındaki yetersizliklerin, dijital dünyanın ve yeni teknolojilerin karmaşık gelmesinin ve güven eksikliğinin KOBİ’lerin dijitalleşirken karşılaştıkları başlıca temel sorunları olduğunu ifade etti.

4. Sanayi Devrimi ile başlayan dijital dönüşümün sadece büyük firmaları etkilemeyeceğini, dolayısıyla dijitalleşmenin KOBİ’ler için tercih değil zorunluluk olması gerektiğini ifade eden Erdör, KOBİ’lerin dijital dönüşüm çağında ayakta kalmak için atmaları gereken adımları şu şekilde sıraladı:

Müşteri Zekası

Hangi kanaldan gelen müşterilerin daha fazla gelir sağladığını, mevcut müşterilerinin alışveriş sıklığını, en son alışveriş yapılan tarihleri ve harcanılan paranın görülmesini sağlayan modellemelerin kullanımı, pazarlama stratejilerinde KOBİ’leri sektörlerinde bir adım öne geçirebilecek unsurlardan biri durumunda.

E-posta pazarlama

Herkese aynı mesajı gönderen KOBİ’lerin satış anlamında fazla şansı yokken, kişiye özel e-posta gönderimi, KOBİ’lerin daha fazla geri dönüş almalarına olanak sağlıyor. Web sayfasında tüketicilerin gezindikleri kategorilerin ve ürünlerin bilgisini kullanarak kişiye özel e-posta atan KOBİ’ler rekabette ön plana çıkabilecek.

Mobil pazarlama

Mobil cihazlarla her şeyi yapabildiğimiz günümüzde KOBİ’ler mobil uygulamalar aracılığıyla müşterileriyle daha fazla iletişim halinde kalabiliyor. KOBİ’ler mobilde yapacakları hedefleme çalışmalarıyla sektörlerinde ön plana çıkma şansına sahip olabilecek.

Bulut teknolojisi

Kullanıcılar arasında bilgisayar kaynaklarının paylaşılmasına olanak tanıyan Bulut Teknolojisi, tüm verilerin internet ortamında saklanmasını ve istenildiği an sunucular üzerinden kullanılmasını sağlıyor. Bulut teknolojisi kullanan KOBİ’ler internete bağlanan her türlü cihazdan sahip oldukları belgelere ulaşabilme ve çalışabilme imkanına sahip. Ayrıca KOBİ’ler bu teknoloji sayesinde depolama alanı sorunları, bozulma, kırılma gibi faktörlerle de karşılaşmıyor.

Ölçümleme araçları

KOBİ’lere ait hedef kitlelerin bıraktığı dijital izlerin ilgili firma ya da marka tarafından sayısal değerlere dönüştürülmesi anlamına gelen ölçümleme, KOBİ’nin ürettiği ürün ve hizmetlerin başarısını gözlemleme olanağı sunuyor. Günümüzde kullanılan ve ölçümleme için en yaygın olarak kullanılan araç Google Analytics. KOBİ’ler Google Analytics verilerini kullanarak, ürün ve hizmetlerinin başarısını ölçümleme şansını yakalayabiliyor.

Sosyal medya reklamları

Sosyal medya hesaplarımıza her an her yerde bağlıyız ve bu bizleri, reklamların potansiyel kitlesi haline getiriyor. Sosyal medyanın yarattığı bu durum, KOBİ’lerin hedef kitlelerine doğrudan ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda ekonomik açıdan tasarruf etmelerini de olanak sunuyor.

Büyük Veri

Müşterilere ait verilerin sağlıklı şekilde toplanması ve verimli şekilde analiz edilmesi, önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Sahip oldukları büyük veriyi yönetebilen KOBİ’ler, rekabette bir adım öne geçerek hem verimliliklerini ve karlılıklarını artıracak hem de kişiye özel mesaj gönderdikleri için farkındalık yaratacak.

Murat Erdör hakkında

TED Ankara Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi” üzerine master yaptı. Finans, hizmet ve enerji sektörlerinde yerli ve yabancı birçok şirkette çalıştıktan sonra, uzun süre dijital pazarlama ve otomasyon konusunda dünyanın sayılı markalarından biri olan Emarsys’de Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürüttü. Emarsys’deki başarılarının ardından Türkiye’nin lider pazarlama platformu Euromessage’da Türkiye Genel Müdürü olarak çalışan Erdör, 20 senelik kurumsal hayata ara verip kendi firmasını kurdu. Kariyerine “dijital dönüşüm danışmanı” olarak devam eden Erdör, aynı zamanda “Bilgi Paylaştıkça Güzel” temalı www.muraterdor.com adlı web sayfasıyla farklı konularda sektöre katkıda bulunuyor.