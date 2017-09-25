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DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI İLK YARIDA YÜZDE 15 ARTTI

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:33
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Türkiye'de dijital reklam yatırımları, 2017'nin 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artarak 1 milyar 63 milyon liraya yükseldi

DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI İLK YARIDA YÜZDE 15 ARTTI

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dijital reklam yatırımları, bu yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artarak 1 milyar 63 milyon liraya ulaştı.

IAB Türkiye, 2017'nin ocak-haziran dönemindeki dijital reklam yatırımlarına ilişkin verileri açıkladı.

IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre, 2017'nin ilk 6 ayında dijital reklam yatırımlarının büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 artarak 1 milyar 63 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde display reklam yatırımları yüzde 13 büyüyerek 618 milyon lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 460 milyon lira ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı.

Video reklam yatırımları yüzde 33,7 artışla 122,7 milyon lira olarak gerçekleşirken, native reklamlar 35 milyon liraya ulaştı.

Ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 387 milyon lira olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 49,8 milyon liraya çıktı.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un etkisine bağlı olarak geçen dönemlerde küçülme gözlenen e-posta kategorisi yeniden büyüme trendine geçti ve 2,9 milyon lira oldu. Oyun içi reklamlar da 5,8 milyon liralık büyüklüğe erişti.

Mobil reklam yatırımları 454,6 milyon liraya çıkarken, 160,7 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 64'ü mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın almanın büyüklüğü de 625,3 milyon liraya çıktı.



- "Dijital Türkiye'de de birinci sıraya yerleşecek"



IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital reklam yatırımlarının 2017 yılına nisan ayındaki referandum nedeniyle görece yavaş bir başlangıç yaptığını belirterek, yine de ilk yarıyı yaklaşık yüzde 15'e yakın bir büyümeyle tamamlamanın sevindirici olduğunu bildirdi.

Dünyada dijital reklam yatırımlarının 2021'de toplamın yüzde 50'sine ulaşacağının öngörüldüğünü aktaran Kurşun, "Dijital, Avrupa'da 2 yıldır televizyonun üstünde yer alıyor. Ülkemizdeki seyri dikkate alarak 2022'de Türkiye'de de dijitalin birinci sıraya yerleşeceğini öngörebiliriz. Öngörümüzün gerçekleşmesi için küresel ölçekte yaşanan sorunları sektörün tüm taraflarıyla ele almamız ve birlikte çözüm üretmemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

Kurşun, "IAB Türkiye olarak, mecraların ve pazarlama departmanlarının tüm dünyada dijital transformasyon kavramına odaklandığı günümüzde, sektördeki meslek kuruluşlarının temel görevinin dönüşümü kolaylaştıracak şekilde çalışması gerektiğinin bilincindeyiz." yorumunu yaptı.


Anadolu Haber Ajansı
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