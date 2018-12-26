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Dijital dönüşümde büyük ortaklık

Oyak Renault ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile Türkiye’de bir ilk olan “Dijital Dönüşüm” projesi hayata geçiyor. Proje ile Oyak Renault’daki üretim süreçlerinde dijital dönüşüm sağlanması ve “Akıllı Fabrika” teknolojilerine örnek olacak yeni bir model oluşturulması planlanıyor.

Dijital dönüşümde büyük ortaklık

Oyak Renault ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile Türkiye’de bir ilk olan “Dijital Dönüşüm” projesi hayata geçiyor. Proje ile Oyak Renault’daki üretim süreçlerinde dijital dönüşüm sağlanması ve “Akıllı Fabrika” teknolojilerine örnek olacak yeni bir model oluşturulması planlanıyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:17
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Dijital dönüşümde büyük ortaklık

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, üretim ve bakım süreçlerinde altyapısını dönüştürmek ve iş gücünü yeni teknolojilere adapte etmek üzere, Boğaziçi Üniversitesi ile Türkiye’de ilk olma niteliğini taşıyan bir iş birliği başlatıyor. Bu iş birliği kapsamındaki “Dijital Dönüşüm” projesi ile rekabet avantajını korumak için imalat sektörünün ihtiyacı olan teknolojik dönüşümü sağlayacak ve akıllı teknolojilerin uygulamasına örnek olacak bir model oluşturulacak.

Sanayi Bakanlığı’nın “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası”nın stratejik hedeflerini destekleyen “Dijital Dönüşüm” projesinin ikinci fazında, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın bir izdüşümü üniversite kampüsünde oluşturulacak. "Model Fabrika" olarak adlandırılan bu çalışma ile Oyak Renault’nun ihtiyaçları pratik ve sanal düzenekler üzerinde belirlendikten sonra dijital dönüşüm için gerekli aksiyonların alınması sağlanacak.

“Geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerliyoruz”

Konuyla ilgili konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Günümüzde hep birlikte yeni bir sanayi devrimine tanıklık ediyoruz. İçinde bulunduğumuz ekosistemde başta Renault Grubu olmak üzere, tüm otomotiv şirketleri dijital dönüşüm sürecinden geçiyor. Dijital dönüşüm kapsamında zihniyet ve yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz ‘Dijital Dönüşüm’ Projesi ile Türkiye’de üniversite- sanayi iş birliğine örnek olmayı arzuluyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise, “Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini mezun eden Boğaziçi Üniversitesi’nde dijital dönüşüm için gerekli olan insan kaynağını yetiştirmenin yanı sıra Oyak Renault projesinde olduğu gibi sanayideki mevcut nitelikli insan kaynağının dönüşümünü destekleyen programlara da öncelik veriyoruz. Dijital dönüşümü tetikleyen akıllı teknolojilerdeki bilimsel birikimi ve yetkinlikleriyle Boğaziçi Üniversitesi ve otomobilde Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşu Oyak Renault ile oluşturulan iş birliğinin ülkemizin yüksek teknolojili global ürünler çıkarma hedefine de katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Üretim ve bakım verilerinin analitiği ve iş gücünün teknolojiye adaptasyonunu kapsayan ‘Dijital Dönüşüm’ projesi doğrultusunda sürekli öğrenmeyi ve geliştirmeyi sağlayan bir kurgu tasarlanıyor. Ayrıca nitelikli iş gücünün sahip olduğu makine ve bakım bilgisinin üzerine veriyi analiz edecek yazılımın eklenmesi için eğitim modülü geliştirilmesi planlanıyor.

Projenin ön fazında üretim sürecinde edinilen verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması sağlanırken ikinci fazda, halihazırda toplanan verilerin ve yakın gelecekte toplanabilecek verilerin işlenmesi, süreçlerin maliyet ve performans açısından desteklenmesi, otonom bakım prensipleri çerçevesinde akıllı fabrika yaklaşımına paralel bir çalışma modeli geliştirilmesi planlanıyor.

Son Güncelleme: 26.12.2018 11:37
Anahtar Kelimeler:
DönüşümDijital
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