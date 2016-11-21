DEVLETTEN BES KUMBARASINA 2 MİLYAR LİRA

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT/SÜMEYYE DALKILINÇ - Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için devletin cebinden çıkan para 10 ayda yaklaşık 2 milyar liraya dayandı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen BES, 13'üncü yılını doldurdu.

AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, BES'teki katılımcı sayısı 31 Ekim 2016 itibarıyla 6 milyon 514 bin 155 oldu.

Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 51 milyar 665 milyon 989 bin 191 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 6 milyar 993 milyon 745 bin 285 lira olarak gerçekleşti.



- 10 ayda emekli olanların sayısı 14 bini aştı

Verilere göre, BES'teki katılımcı sayısı 1 Ocak 2016 itibarıyla 6 milyon 39 bin 300 olarak kaydedildi. Bu rakam 31 Ekim 2016 sonunda 6 milyon 514 bin 155'e çıkarken, arada geçen sürede katılımcı sayısı da 474 bin 855 kişi arttı.

Aynı dönemde katılımcı fon tutarı da 8 milyar 686 milyon 932 bin 602 lira artışla 51 milyar 665 milyon 989 bin 191 lira olarak gerçekleşti.

Devlet katkısı fon tutarı 1 Ocak 2016 tarihinde 5 milyar 20 milyon 71 lira olarak kaydedilmişti. Buna göre devletin ocak-ekim döneminde BES için 1 milyar 973 milyon 745 bin 214 lira katkı vermesiyle söz konusu rakam 6 milyar 993 milyon 745 bin 285'e çıktı. Yani yıl başından bu yana devletin cebinden BES için yaklaşık 2 milyar lira çıktı.

Emekli sayısında ise durum yıl başı itibarıyla 27 bin 761 iken, 10 ayın ardından bu rakam 41 bin 806'ya yükseldi. Böylelikle ocak-ekim döneminde emekli olanların sayısı 14 bin 45 kişiye ulaştı.



- İstanbul'da yaklaşık 1,8 milyon kişi BES'li

BES'e katılımın yaşlara göre dağılımına bakıldığında, büyük çoğunluğu 35-44 yaş aralığındakiler oluşturuyor. 28 Ekim 2016 itibarıyla BES içerisinde 35-44 yaş aralığında 2 milyon 225 bin kişi bulunuyor.

Sisteme katılım, 25 yaş altındakilerde 393 bin, 25-34 yaş arasındakilerde 1 milyon 957 bin, 45-55 yaş arasındakilerde 1 milyon 439 bin, 56 yaş ve üzerindekilerde ise 506 bin olarak gerçekleşti.

BES'te en fazla katılımcının yerleşik olduğu şehir yaklaşık 1,8 milyon kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 607 bin kişi ile Ankara, 466 bin kişi ile İzmir, 278 bin kişi ile Antalya ve 257 bin kişi ile de Bursa izledi.



- 45 yaş altı çalışana otomatik katılım

Bu arada, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte işverenin kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.

45 yaş altı çalışanların otomatik olarak katılacağı sistemde, çalışanın katkı payı, prime esas kazancın yüzde 3'ü olacak. Çalışan, 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek. Sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gelecek 10 yıllık süreç sonunda yaklaşık 100 milyar liralık bir fonun burada birikmesini öngördüklerini ve 18 yaş altı genç ve çocukların BES'e katılımının mümkün hale getirilmesine ilişkin çalışmaları 2017'de tamamlamayı hedeflediklerini bildirmişti.





- Tablo

1 Ocak 2016 ve 31 Ekim 2016 tarihleri itibarıyla BES'te katılımcı sayısı, katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı, katkı payı tutarı ve emekli olan katılımcı sayısı verileri şöyle:

Tarih Katılımcı sayısı Katılımcıların fon tutarı (TL) Devlet katkısı fon tutarı (TL) Katkı payı tutarı (TL) Emekli olan katılımcı sayısı

31 Ekim 2016 6.514.155 51.665.989.191 6.993.745.285 42.802.371.514 41.806

1 Ocak 2016 6.039.300 42.979.056.589 5.020.000.071 37.129.081.094 27.761

Anadolu Haber Ajansı