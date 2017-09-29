DEVLETHAN BARAJI EKONOMİYE 17 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK

AFYONKARAHİSAR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyünde inşa edilen Devlethan Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 17 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak son 14 yılda Afyonkarahisar'a yıllık 34 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını belirtti.

Kent merkezi ve ilçelerin içme suyu problemini kökünden çözdüklerini kaydeden Acu, "35 baraj ve 16 gölet inşa ettik. 489 bin 280 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yılda 538 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 210 derenin ıslahını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan "GÖLSU Projesi"nden Afyonkarahisar'ın da nasibini aldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan Afyonkarahisar Yavaşlar Devlethan Barajı ve Sulaması'yla 15 bin 840 dekar arazinin cazibe ile sulanması sağlanacaktır. Bahse konu barajda 11 Temmuz 2017 tarihinde yapılan törenle su tutma işlemi gerçekleştirildi. Temelden yüksekliği 57 metre olan barajın tamamlanması ile bölgede artık sulu tarım yapılacak.

Bu sayede de 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 17 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Acu, projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçileri olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

Anadolu Haber Ajansı