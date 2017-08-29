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DEVLET KORUYUCU AİLELERE "EMEKLİLİK" HAKKI TANIYOR

29 Ağustos 2017 Salı 14:09
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, koruyucu ailelik sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla kimsesiz çocuklara hem yuvasını hem de gönlünü açanlara çok sayıda destek sağlıyor

DEVLET KORUYUCU AİLELERE
ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kimsesiz çocuklara yuvasını açan koruyucu ailelerde emekliliğe esas sosyal güvencesi bulunmayan ebeveynlerin sigorta primlerini karşılayarak, emekli olmasına imkan tanıyor. 

Koruma altındaki çocukların kurum bakımı yerine sıcak bir yuvada, aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi için uygulanan koruyucu ailelik sistemini yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürüten bakanlık, gönüllülere birçok destek sağlıyor. 

AA muhabirinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalara ilişkin derlediği bilgilere göre, 4 bin 387 koruyucu aile yanında 5 bin 323 çocuğun bakımı gerçekleştiriliyor. 

Bakanlık, çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra koruyucu aileler için emeklilik yolunu açacak çok önemli bir destek sağlıyor. Bu kapsamda, sözleşmesi süren koruyucu aileler içinde eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi bulunmayan eşlerin sigorta primleri bakanlıkça ödeniyor. 

Uygulamada, bu durumdaki ebeveyn, bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırarak ödeme belgesini ibraz ederse, primleri aylık ödemelere eklenerek, bakanlığın aileye gönderdiği ödenekten karşılanıyor. 

- Talepte bulunan aileye maddi destek 

Bakanlık, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yerleştirilmelerine ilişkin harcamalarına karşılık, talepte bulanan ailelere çocuk başına aylık net ödeme gerçekleştiriyor. 

Bu ödeme, çocukların yaş grupları, eğitim durumları gibi kıstaslar dikkate alınarak, 2017 yılı için aylık 527 liradan bin 154 liraya kadar çıkıyor. 

Maddi destek, engelli çocuklar söz konusu olduğunda yüzde 50 kadar artırılıyor. 

Ayrıca koruyucu aile hizmeti kapsamında okula devam eden veya öğrenimini sürdüremeyen çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlık ödeniyor. 

- Okul başlarken üç katı fazla ödeme 

Mevzuata göre, her öğretim yılı başında koruyucu aile yanındaki çocuğun eğitim masrafları için aileye ödenen miktar, bir defaya mahsus üç katı oranında artırılarak veriliyor.

Nisan ve ekim aylarında ise çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak, bakım ücreti iki katı artırılarak ödeniyor.

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar için giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan aylık bakım ödemeleri, her ayın yedisine kadar peşin olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca koruyucu aile yanında bakılan çocukların sağlık harcamaları, kuruluş bakımındaki çocuklarda olduğu gibi, Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre karşılanıyor.

- Servis ve kurs ücretleri de devletten 

Bakanlık, çocukların bakımı için sağladığı bu desteklerin yanında okullarına servisle gitmek zorunda olan çocukların aylık servis ücretlerini, servis bulunamaması halinde de ulaşım giderlerini üstleniyor. Tam gün öğrenim gören ve yemeğini evinde yeme olanağı bulunmayan çocuklara da devlet tarafından verilen harçlıklar iki kat artırılıyor. 

Çocukların gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ya da bir meslek edinmek üzere kamu, özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumlarını değerlendiren bakanlık, bu imkandan faydalanamayanların da kurs, etüt, yaz okulu, harç, sınav, kayıt ücreti gibi tüm gereksinimlerini gideriyor.

Bu yılın kurs destek miktarlarına göre, meslek edindirme için bin 828, TEOG'a hazırlık için 3 bin 446, üniversiteye hazırlık için de 5 bin 353 lira ödeme yapılıyor. 

Bakanlık maddi yardımların yanı sıra koruyucu ailelere yol gösterici psikososyal destek hizmetleri sunuyor. Bu kapsamda koruyucu aileler ve korudukları çocuklara, gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzmanlarca psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti veriliyor. 




Anadolu Haber Ajansı
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