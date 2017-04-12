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DEV ŞİRKETLER OFFSHORE HESAPLARINDA 1,6 TRİLYON DOLAR TUTUYOR

12 Nisan 2017 Çarşamba 16:03
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Oxfam, aralarında Apple, Microsoft ve Wall Mart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tutuğunu açıkladı

DEV ŞİRKETLER OFFSHORE HESAPLARINDA 1,6 TRİLYON DOLAR TUTUYOR
LONDRA (AA) - Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, ABD’nin en büyük 50 şirketinin daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tuttuğunu duyurdu.

Merkezi Oxford kentinde olan Oxfam’ın raporunda, ABD’de aralarında Apple, Microsoft ve Wall Mart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 büyük şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tuttuğu belirtildi.

Söz konusu şirketler arasında Apple’ın ABD dışındaki yaklaşık 200 milyar dolarlık offshore fonu ile ilk sırada, Pfizer’in 193,6 milyar dolar ile ikinci, Microsoft’un ise 124 milyar dolar ile üçüncü sırada olduğu bildirildi.

Raporda, dünya devi şirketlerin ABD’de daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında tuttuğu toplam fonun 2015 yılında 200 milyar dolar artış kaydettiği vurgulandı.

Oxfam’ın Kıdemli Danışmanı Robbie Silverman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi kaçırmaktan farklı olarak şirketlerin yurt dışındaki iştirakleri üzerinden "vergiden sakınmasının" halihazırda yasa dışı olarak kabul edilmediğini belirtti.

Silverman, "Vergiden sakınmak küresel çapta şirketler için standart bir uygulama haline geldi. Bu metodları uygulayanlar her yıl ABD’de yaklaşık 135 milyar dolar vergiyi ödemiyor." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Haber Ajansı
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