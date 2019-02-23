DenizBank’ın aktifleri 197 milyar TL’ye ulaştı

Ateş, pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde bankanın net kârının 2,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini vurgularken; 2018 yılı içinde sektöründe şube ağını büyüten sayılı banka arasında yer aldıklarını, Türkiye’nin en uç köşelerine kadar bankacılığın erişilebilirliği konusunu bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Temas ettikleri tüm paydaşlar ve Türkiye için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Ateş, bankanın aynı dönemde konsolide bazda:

Mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla % 28 artırarak 137 milyar TL’ye,

Toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre % 21 artışla 173 milyar TL’ye,

Müşteri sayısını ise 12,7 milyon kişiye ulaştırdığını söyledi.

DenizBank dünya listesinde

Türkiye’nin en genç bankalarından biri olan DenizBank’ın marka değerini dünya liginde de sürekli yukarı taşıdığının altını çizen Hakan Ateş, Brand Finance’ın gerçekleştirdiği Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası Araştırması’nda geçen yıla göre 24 basamak yükselerek 352. sırada yer aldıklarını belirtti. Ateş, şöyle konuştu: “Faaliyetlerinin odağına insan faktörü ve kurumsal yönetişim ilkelerini yerleştiren bankamız, kurulduğu günden bu yana bir yandan temas ettiği kitlelerin gerçek ihtiyaçlarına hitap eden, dolayısıyla hayatlarında iz bırakan, diğer yandan ise Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayan bir hizmet modeli ortaya koyarak marka değerini artırmayı sürdürüyor. Uluslararası saygınlıktaki bu organizasyonda bir kez daha dünyanın en değerli bankaları arasında yerimizi almaktan gurur duyuyoruz”.

KOBİ’lere değer, ekonomi için değer

Türkiye’nin geleceğine hizmet etme anlayışı çerçevesinde reel sektöre destek vermeyi sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirten Ateş, bu kapsamda 2017 yılında reel sektör ve finans sektörünün el ele vererek, aileleriyle birlikte 30 milyonu aşkın nüfusa tekabül eden KOBİ’lere, projenin adı gibi nefes aldıran güçlü bir iş birliği hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu girişimin iki yıl içinde büyüyerek KOBİ Değer Projesi ile 12 bankanın yan yana geldiği bir ortaklığa dönüştüğünü ifade eden Ateş, şunları söyledi; “DenizBank olarak esnafımızın, Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple finansman ihtiyaçlarını kısa süreli projelerle desteklemek yerine, onların uzun dönemli ortağı gibi hareket ederek geleceklerine katkı sunmak istiyoruz. KOBİ Değer projesi kapsamında 2019 yılında bir kez daha yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz”.

Tarımın geleceği için çalışıyoruz

DenizBank’ın milli mesele olarak ele aldığı tarım sektörüne Türkiye'nin her yerinde, yörenin tarımsal dokusuna en uygun hizmet çeşidi ve uzman ekipleriyle finansal destek sağlama amacında olduğunu ifade eden Ateş; “Tarıma gönülden bağlı, samimi bir anlayışla hizmet veren bankamız, çiftçimize en yakın, ihtiyaçlarını en iyi anlayan banka olma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. “Bugün doyduysan bir çiftçiye teşekkür et” anlayışı çerçevesinde, 17 yıl önce bu alandaki faaliyetlerimize başladığımız ilk günkü heyecanımızı koruyarak, sektörün ihtiyaç haritasını göz önünde bulunduran bir hizmet modeliyle tarımı destekliyoruz. Son dönemde geliştirdiğimiz ‘Deniz’den Toprağa’ mobil uygulamamız ile 130 binden fazla üreticimizin her an yanındayız. Yanı sıra tarımın finansmanında bir inovasyon niteliği taşıyan Üretici Kart’ımız ile bugün yarım milyondan fazla çiftçiye finansman sağlıyoruz. Bu bakış açımızın sonucu olarak özel bankalar arasında yüzde 42’lik pazar payımız ile her iki çiftçiden birinin bankası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çiftçimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz”.

Hakan Ateş hali hazırda devam eden hissedar değişimi süreci için ise şöyle konuştu, “Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası’nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank’ın % 99.85'lik hissesinin devir işlemi için Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile bankamızın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay süreci devam ediyor. Geçiş döneminde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz”.