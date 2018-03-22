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DEMİRÖREN, DOĞAN MEDYA’YI SATIN ALDI

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı satıldı. Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nu, Demirören Medya Grubu sahibi Erdoğan Demirören satın aldı.

DEMİRÖREN, DOĞAN MEDYA’YI SATIN ALDI

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı satıldı. Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nu, Demirören Medya Grubu sahibi Erdoğan Demirören satın aldı.

22 Mart 2018 Perşembe 10:57
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DEMİRÖREN, DOĞAN MEDYA’YI SATIN ALDI

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Medya Grubu’nun sahibi Erdoğan Demirören’le, Doğan Medya Grubu'nun satış işlemlerinin gerçekleşmesi için anlaşmaya vardığının bilgisine ulaşıldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, yine Erdoğan Demirören’le Mayıs 2011 tarihinde anlaşma imzalayarak Milliyet ve Vatan kuruluşlarını satmıştı. Tüm bu meydana gelen gelişmeler sonrasında Doğan Medya Grubu bünyesinde yer alan kuruluşlarının tamamının yeni sahibi Demirören Medya Grubu başkanı Erdoğan Demirören oldu. İddialar doğrultusunda, anlaşmanın satış rakamı 1.2 milyar dolar olduğu ortaya atıldı. Böylece Demirören Medya Grubu sahibi Erdoğan Demirören Doğan Medya Grubu bünyesindeki kuruluşların tamamını satın almasıyla birlikte medya sektörünün en büyük konuma geldi.

Doğan Medya Grubu bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonları başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlar ile dağıtım şirketi YAYSAT, 1 milyar 250 milyon dolar karşılığında Demirören Medya Grubu'na satıldığı kaydedildi.

Doğan Medya Grubu bünyesinde yer alan kuruluşların tamamı şu şekildedir: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP).

Yıldırım Demirören ile Aydın Doğan'ın avukatlarıyla birlikte katıldıkları son toplantıdan anlaşma çıktı. Anlaşmaya göre, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonları, Doğan Burda Dergi Grubu ile Türkiye'nin en yaygın gazete dağıtım ayı YAYSAT'ın da satış paketinin içinde olduğu öğrenildi.

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