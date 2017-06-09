DARPHANENİN "ÇEYREK" ÜRETİMİ PATLADI

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Düğün sezonu ile birlikte mesaisi artan Darphanenin "çeyrek" altın üretimi bu yıl mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 arttı. Önceki aylarda 500 bin bandında seyreden Darphanenin çeyrek altın üretimi geçen ay 1,7 milyon adedi geçti. AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre düğün sezonuna girilmesiyle birlikte söz konusu kurumun mesaisi de yoğun başladı. Önceki dönemlerde aylık "çeyrek" üretimi 500 bin adetlerde seyrederken, mayısta bu altın türünde adeta üretim patlaması yaşandı. Buna göre Darphane mayıs ayında 1 milyon 786 bin 80 adet çeyrek üretimi gerçekleştirdi. Darphanenin çeyrek üretimi nisanda 572 bin 790 adet olarak kaydedilmişti. Böylece "çeyrek" üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 211 artış gösterdi. Darphanenin çeyrek üretimi ocakta 491 bin 660 adet, şubatta 337 bin 330 adet, martta 539 bin 850 adet, nisanda ise 572 bin 790 adet olarak kaydedildi. Bu yılın ocak-mayıs dönemindeki toplam çeyrek üretimi ise 3 milyon 727 bin 710 adet olarak sayıldı.



İlk 5 ayda üretilen ziynet altının 3 milyon 727 bin 710'u "çeyrek"

Darphane verilerine göre bu yılın ocak-mayıs döneminde Darphane adet bazında toplamda 5 milyon 584 bin 341 altın üretimi gerçekleştirdi. Bunun 4 milyon 863 bin 851 adeti ziynet altını olurken, 714 bin 130'u sikke altın, 6 bin 360'ı da gram altın olarak kaydedildi. Bu yılın ilk 5 ayında üretilen ziynet altının 3 milyon 727 bin 710'u "çeyrek", 521 bin 855'i "yarımlık", 541 bin 467'si "birlik", 71 bin 424'ü "ikibuçukluk", bin 395'i "beşlik" olarak kayıtlara geçti. Sikkede ise 73 bin 185'i "çeyreklik", 16 bin 986'i "yarımlık", 614 bin 29'u "birlik", bin 500'ü "ikibuçukluk", 8 bin 430'u da "beşlik" olarak ölçüldü.



"Vatandaşlar bir çeyrek altını 25 lira daha düşük fiyattan almış oldu"

AA Finans Analisti İslam Memiş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının ilk çeyreğinde altının gram fiyatının 154 lira, çeyrek altının ise 253 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test ettiğini anımsattı. Yatırımcısının altındaki bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirdiğini aktaran Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerden olumsuz etkilenen Darphanenin sarrafiye üretiminin de ciddi oranda azaldığını gördüklerini dile getirdi. Memiş, ancak 16 Nisan halk oylamasından sonra yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunda sert düşüşler yaşandığını anımsatarak, "Dolar/TL kurunda yaşanan düşüşler altının gram fiyatını olumsuz yönde etkiledi. Altının gram fiyatı 154 lira seviyesinden kademeli olarak 150, 145, 140 ve 139 lira seviyelerine kadar geriledi." dedi. Mayıs ayına denk gelen bu düşüşün çeyrek altının 228 lira seviyesine kadar gerilemesine neden olduğunu aktaran Memiş, yani vatandaşların bir çeyrek altını 25 lira daha düşük fiyattan almış olduğunu ifade etti.



Memiş, ramazanın haziran ayına denk gelmesi düğün yapacak vatandaşların mayısı tercih etmelerine neden olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Ondan sebep vatandaş düğün takılarında çeyrek altın takmayı uygun gördüler. Ya da çeyrek altın borcu olan vatandaşlar borçlarını ödemek için 228 lirayı tercih ettiklerini gözlemledik. Darphane'nin üretimindeki artış bu gözlemlerimizi doğruluyor. Darphane'nin haziran ayı çeyrek altın üretiminde ciddi düşüşler beklediğimizi belirtmek isterim. Ramazan ayı olması nedeniyle düğünlerin olmayışı, altının gram fiyatının 147, çeyrek altının ise 241 liraya yükselmesi üretimi azaltacak nedenler olduğunu düşünüyoruz. Darphanenin temmuz, eylül ve ekim aylarında çeyrek altın üretiminde yükselişler görmeye devam edeceğiz. 2017 yılının ilk düğün sezonu olan mayıs ayında çeyrek altın, gram altının satışlarını solladı. 2016 yılının mayıs ayında gram altın talebinde ciddi bir artış olduğunu anımsatmak isteriz."



Tablo

Darphanenin bu yılın ilk 5 ayında üretim miktarları şöyle;

DÖNEM Çeyreklik (Adet)

Ocak 491.660

Şubat 337.330

Mart 539.850

Nisan 572.790

Mayıs 1.786.080

Anadolu Haber Ajansı