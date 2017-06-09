DARPHANENİN "ÇEYREK" ÜRETİMİ PATLADI

İlk 5 ayda üretilen ziynet altının 3 milyon 727 bin 710'u "çeyrek"
Darphane verilerine göre bu yılın ocak-mayıs döneminde Darphane adet bazında toplamda 5 milyon 584 bin 341 altın üretimi gerçekleştirdi. Bunun 4 milyon 863 bin 851 adeti ziynet altını olurken, 714 bin 130'u sikke altın, 6 bin 360'ı da gram altın olarak kaydedildi. Bu yılın ilk 5 ayında üretilen ziynet altının 3 milyon 727 bin 710'u "çeyrek", 521 bin 855'i "yarımlık", 541 bin 467'si "birlik", 71 bin 424'ü "ikibuçukluk", bin 395'i "beşlik" olarak kayıtlara geçti. Sikkede ise 73 bin 185'i "çeyreklik", 16 bin 986'i "yarımlık", 614 bin 29'u "birlik", bin 500'ü "ikibuçukluk", 8 bin 430'u da "beşlik" olarak ölçüldü.
"Vatandaşlar bir çeyrek altını 25 lira daha düşük fiyattan almış oldu"
AA Finans Analisti İslam Memiş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının ilk çeyreğinde altının gram fiyatının 154 lira, çeyrek altının ise 253 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test ettiğini anımsattı. Yatırımcısının altındaki bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirdiğini aktaran Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerden olumsuz etkilenen Darphanenin sarrafiye üretiminin de ciddi oranda azaldığını gördüklerini dile getirdi. Memiş, ancak 16 Nisan halk oylamasından sonra yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunda sert düşüşler yaşandığını anımsatarak, "Dolar/TL kurunda yaşanan düşüşler altının gram fiyatını olumsuz yönde etkiledi. Altının gram fiyatı 154 lira seviyesinden kademeli olarak 150, 145, 140 ve 139 lira seviyelerine kadar geriledi." dedi. Mayıs ayına denk gelen bu düşüşün çeyrek altının 228 lira seviyesine kadar gerilemesine neden olduğunu aktaran Memiş, yani vatandaşların bir çeyrek altını 25 lira daha düşük fiyattan almış olduğunu ifade etti.
Memiş, ramazanın haziran ayına denk gelmesi düğün yapacak vatandaşların mayısı tercih etmelerine neden olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Ondan sebep vatandaş düğün takılarında çeyrek altın takmayı uygun gördüler. Ya da çeyrek altın borcu olan vatandaşlar borçlarını ödemek için 228 lirayı tercih ettiklerini gözlemledik. Darphane'nin üretimindeki artış bu gözlemlerimizi doğruluyor. Darphane'nin haziran ayı çeyrek altın üretiminde ciddi düşüşler beklediğimizi belirtmek isterim. Ramazan ayı olması nedeniyle düğünlerin olmayışı, altının gram fiyatının 147, çeyrek altının ise 241 liraya yükselmesi üretimi azaltacak nedenler olduğunu düşünüyoruz. Darphanenin temmuz, eylül ve ekim aylarında çeyrek altın üretiminde yükselişler görmeye devam edeceğiz. 2017 yılının ilk düğün sezonu olan mayıs ayında çeyrek altın, gram altının satışlarını solladı. 2016 yılının mayıs ayında gram altın talebinde ciddi bir artış olduğunu anımsatmak isteriz."
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Anadolu Haber Ajansı
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