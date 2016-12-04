"DARBEYİ FAİZ, BORSA VE DÖVİZ HAREKETLERİYLE BAŞARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet salonunda gerçekleştirilen Kayseri Sanayi Odası Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş adamlarına teşekkürlerini, ödül almaya hak kazananlara da tebriklerini iletti. Bugüne kadar reel sektörün, sanayinin, ticaretin, sokağın, çarşının, pazarın taleplerine daima kıymet verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle de politikalarımızı belirlerken elini taşın altına koyan, bu ülke için üreten, bu millet için fedakarlık gösteren siz kardeşlerimizin fikirleri bize hep yol gösterdi. Şimdi de aynı şekilde hareket ediyoruz, 14 yıldır olduğu gibi bugün de sizlerin hassasiyetlerine, endişelerine, umutlarına tercüman olmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrası ülkemizde özellikle de ekonomimizde sahnelenmeye çalışılan oyunun eminim sizler de çok iyi farkındasınız. 1 dolarla satın aldıkları, 40 sene boyunca beyinlerini yıkadıkları eli kanlı canilerle gerçekleştiremedikleri darbeyi faiz, borsa ve döviz hareketleri üzerinden başarmaya çalışıyorlar."

"Kiralamalar TL'yle yapılsın"

Erdoğan, Kayseri'deki bazı alışveriş merkezlerinde hala dövizle kiralamaların yapıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Şimdi ismini de vereceğim, bir tanesini sordum, dedim 'Onun burada alışveriş merkezi vardı, o nasıl veriyor?' 'Dövizle' dediler. 'Mehmet Bey bir arasana' dedim. Az önce şimdi aradı, uçakta yakaladık. 'Böyle, böyle, sen hala bu olaylar oluyor dövizle veriyormuşsun.' dedim. İsmini de vereceğim Süleyman Bey, Çetinsaya dedi ki 'Mesajı aldım, emrinizdir, hemen TL'ye çeviriyorum.' Şimdi o alışveriş merkezinde olan bütün esnaf kardeşlerim hemen bu işi TL'ye çevirsinler, aksi takdirde Vali Bey'e veya Belediye Başkanı'na durum bildirilsin, takipçisiyiz ama aynı şekilde diğer alışveriş merkezlerinin patronlarına da sesleniyorum, eğer vatanseversek, eğer milliyetperversek gelin bir defa şu dövizleri TL'ye çevirmek suretiyle, bak bu kiracıyı bir kaybedersen, bir giderse ondan sonra boş dükkana talim edersin. Bu söylediğim benim bütün dövizle olan kiralama sistemlerinden bahsediyorum. Biz şimdi devlet olarak mesela ihalelerde bile istisnalar bir kenara TL olarak ihaleleri yapma noktasında hükümetimiz böyle bir planlama kararı aldı. Bu adımları böyle atacağız."

Anadolu Haber Ajansı