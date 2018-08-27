"DAR GELİRLİ ONLINE ALIŞVERİŞE YÖNELDİ"

Her kuruşunu harcarken bin kere düşünen, hep en ucuzu bulma arayışında olan dar gelirlilerin alışveriş alışkanlıkları, teknolojideki gelişmelere paralel değişiyor.

Türkiye’nin ilk para iade eden alışveriş sitesi Avantajix.com’a göre, geçim sıkıntısı çeken dar gelirliler son yıllarda online alışverişe yönelmeye başladı.

500’e yakın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, üyeler arasında zaman zaman içinde gelir düzeylerine ilişkin sorunun da bulunduğu anketler yaptıklarını belirtti.

Bu anketlerden, asgari ücretli ya da asgari ücretin biraz üzerinde geliri olan üye sayısının son birkaç yıldır 3-4 kat arttığını fark ettiklerini kaydeden Kayral, “Günümüzde dar gelirli de olsa herkes için olmazsa olmazların başında internet ve akıllı telefonlar geliyor. Türkiye’de her 100 evden 83’ünde internet, her 100 kişinin 77’sinde akıllı telefon bulunuyor. Bu ikili yan yana gelince internetten alışveriş de kolaylaşıyor. Dar gelirliler, alışverişte son derece dikkatli oluyorlar. Öncelikli tercihleri ise en ucuza ulaşmak” diye konuştu.

Kayral, dar gelirliler için internetten alışverişin avantajlarını söyle sıraladı:

Karşılaştırma Siteleri: İnternetten en ugun fiyatlı ürünü bulmanın en kolay yolu. Aranan ürün hangi sitede kaça satılıyor, görmek, en uygun fiyatlı ürünü almak mümkün oluyor.“En ucuzu bulma” arayışındaki dar gelirli de saatlerce semtleri, pazar yerlerini, dükkanları gezmek yerine internette iki tıkla amacına ulaşabiliyor.

Fırsat Siteleri: Tatil, etkinlik, kültür, dışarıda ailecek kahvaltı ve yemek için öncelikle tercih ediliyor.

Para İadesi Almak: İnternetten alışverişleri Avantajix.com gibi nakit para iadesi veren siteler üzerinden yapmak aile bütçesine ekstra katkı sağlıyor. Müşteri, online mağazaya direkt girmek yerine para iadesi yapan site üzerinden girerse, site mağazadan komisyon alıyor ve bu parayı müşteriye aktarıyor. Alışverişler benzersiz bir şekilde ucuza gelebiliyor.

Bedava Kargo: Dar gelirlinin internetten alışveriş yaparken birinci tercihi. İstanbul gibi büyük kentlerde ailecek alışverişe çıkmak yol masrafından dolayı aile bütçesini oldukça zorluyor. Dar gelirli, satın aldığı ürünü bedava kargo seçeneğiyle eve getirterek, bu masraftan da kurtulmuş oluyor.

Alışverişte Konfor: Dar gelirli 5-10 litrelik su bidonlarını, meyveyi, sebzeyi, ununu, şekerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak kan ter içinde eve taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtiyor. Yol masrafının yanı sıra online alışverişin rahatlığı ve konforu dar gelirliye çekici geliyor.