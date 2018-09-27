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"DALGALANMANIN UZUN VADEDE KALICI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, "Son birkaç ayda piyasalara yansıyan dalgalanmanın uzun vadede kalıcı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

"DALGALANMANIN UZUN VADEDE KALICI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, "Son birkaç ayda piyasalara yansıyan dalgalanmanın uzun vadede kalıcı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:29
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"DALGALANMANIN UZUN VADEDE KALICI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı'nda (IAA) sergiledikleri Maraton ve MD9 araçlarının yanı sıra seri üretime hazır hale getirdikleri 12 metrelik elektrikli otobüs Avenue Electron'un büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Özellikle Avrupa pazarı için geliştirdikleri farklı segmentlerdeki araçları da fuarda tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Yıldırım, "İlginin de son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu ilginin satışlara olumlu yansıması bizleri son derece memnun ediyor. Fuar kapsamında, Almanya, Estonya, Sırbistan ve İtalya gibi farklı alışkanlık ve beklentilere sahip pazarlara 30’a yakın araç satışı gerçekleştirdik. Bunun yanında 50’ye yakın araç için de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların da yakın zamanda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Geleceğe hep umutlu bakıyoruz"

Hasan Yıldırım, son birkaç ayda piyasalara yansıyan dalgalanmanın, uzun vadede kalıcı olacağını düşünmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu süreçten ülke olarak çok daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum. Bunun için de hepimize düşen görevler var. Bunlardan en önemlisi de hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamak. Biz TEMSA olarak, yaşanan tüm gelişmelere rağmen hiçbir zaman karamsarlık moduna girmedik, girmeyeceğiz. Geleceğe hep umutlu bakıyoruz. Şirket olarak, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak her zaman en büyük önceliğimiz. Yüksek ihracat ve katma değerli üretimle ülkemizin dünyanın en itibarlı ekonomileri arasında yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz." TEMSA'nın faaliyet gösterdiği otobüs ve midibüs pazarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırım, pazarın bu yılki büyümesinin oldukça sınırlı gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Yıldırım, "Hep beraber bunu aşacağımıza inanıyorum. Bunu geçmişte yapmıştık. Türkiye'nin bu alanda çok güçlü bir deneyimi ve refleksi var. Evet, 2018 zor bir yıl oldu. Ama 2019’a çok daha güzel gireceğimize TEMSA olarak inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

"Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmezi olmak"

TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, TEMSA olarak 3-5 yıl sonra nasıl tam anlamıyla bir dünya markası olacaklarına odaklandıklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi’nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi, TEMSA'yı en itibarlı şekilde konumlamayı önceliklendirdiklerini vurguladı. Şirkette gelecek 3-5 yılın stratejik planlarını hazırladıklarını aktaran Yıldırım, "Bunları da yakında açıklayacağız. Somut olarak baktığımızda, ana vizyonumuz katma değerli ihracatla büyümek üzerine kurulu." dedi.

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