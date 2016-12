CUMHURİYET ALTININA "KİMLİK" GELİYOR

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile her Cumhuriyet altınına kimlik oluşturulması için bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Parmaksız, TÜBİTAK ile her Cumhuriyet altınına kimlik oluşturulması için bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Cumhuriyet altınlarının belirli bir standartta üretildiğini anımsatan Parmaksız, ziynet ve sikke olmak üzere iki grupta farklı çap ve ağırlıkta on çeşit olarak üretilen bu altınların tamamının 22 ayar olduğunu dile getirdi. Parmaksız, görünüş itibariyle birbiri aynı olan Cumhuriyet altınlarının birbirinden ayırt edilebilir hale getirilmesi için bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. TÜBİTAK'ın bu konu üzerinde 1,5 yıldır çalıştığı bilgisini veren Parmaksız, "Proje tamamlandığında kuyumcudan Cumhuriyet altını alırken altının Darphane üretimi olup olmadığı tespit edilebilir hale gelecek, böylece sahteciliğin önüne geçilecek." diye konuştu.



"Sadece yazılım değişikliği gerekiyordu"

Sadettin Parmaksız, Darphane'nin yeni projeleri ile ilgili de konuştu. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, araç tescil belgesi ve trafik tescil belgesi gibi değerli kâğıtları üretmek ve ürettirmenin de Darphane'nin görev ve yetkisinde olduğunu anımsatan Parmaksız, son bir yıldır yeni tip sürücü belgelerini polikarbon tabanlı ürettiklerini, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de bu yılın ocak ayından bu yana başvuru sahiplerine yeni tip sürücü belgesi verdiğini söyledi. Çipli pasaport üretimine 2010 yılında geçildiğini anımsatan Parmaksız, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat için AB'nin yerine getirilmesini istediği kriterlerden birisinin pasaportla ilgili olduğunu kaydetti. Parmaksız, bu konuyla ilgili, "Pasaport başvurusunda alınan parmak izlerinin pasaport çipine de konulması istendi. Türkiye Cumhuriyeti pasaport defterlerinde kullanılan mevcut çipler, yapısal olarak bütün güvenlik ögelerini karşılar nitelikte ve parmak izlerini alabilecek kapasitede olduğundan sadece bir yazılım değişikliği gerekiyordu. Bu da yapıldı ve Darphane 2015 yılının mayıs ayından bu yana parmak izlerini pasaport çipine kaydedilebilecek şekilde pasaport defteri üretmektedir." ifadelerini kullandı.



"Gelecek yıldan sonra yeni kimlik kartlarını da üretebilir hale geleceğiz"

Parmaksız, Darphane'de optimum kapasitede polikarbon tabanlı kart üretim hattı oluşturduklarını, gelecek yıldan sonra yeni kimlik kartlarını da üretebilir hale geleceklerini dile getirdi. Sürücü belgelerinin tamamını değiştirmek için gerekli polikarbon tabanlı yeni tip sürücü belgelerini üç yılda üretmeyi planladıklarını anlatan Parmaksız, bunu daha da kısa zamanda gerçekleştireceklerini söyledi. Ortaya çıkacak kapasiteyi Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı üretimi için kullanmayı planladıklarını, hazırlıklarının bu yönde olduğunu anlatan Parmaksız, zaman içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan kartların tamamını eskiden olduğu gibi yine Darphane'nin üreteceğinin altını çizdi. Parmaksız, Darphane'nin stratejik hedefinin bağımlılıklardan kurtulmak ve maliyetleri düşürmek olduğunu anımsatarak, 2011 yılında 15 liraya ürettikleri pasaport defterini bugün 9 liraya ürettiklerini sözlerine ekledi.​





