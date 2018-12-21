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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

The Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

The Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

21 Aralık 2018 Cuma 17:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin dikkat çekici olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda, önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığımızı görüyoruz. Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız"

Erdoğan, "Türkiye, demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkta yürümeye devam etmektedir. Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı, dış politikada destan yazmaktadır" dedi.

u ana kadar ki en açık ve ümit verici sözleri duyduk"

Konuşmasında ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Fırat'ın doğusuna harekata da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Sayın Trump'la yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar.

Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım.

Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadar ki en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız, 'Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş' der. Biz de geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle bu sözleri memnuniyetle bir o kadar ihtiyatla karşılıyoruz"

Son Güncelleme: 21.12.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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