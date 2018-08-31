CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK ÖNEMLİ DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halis Demir kardeşimiz de bir astsubaydır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları arasındadır. Esasen milletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cearetle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek karakterdedir. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen ve tek yürek olan milletimiz bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibi bir ordudur. Sizler bugün milletimizin 'peygamber ocağı' dediği böylesine şerefeli bir kurumun kapısından ilk adımınızı atıyorsunuz. Giydiğiniz üniformanın onuru sizin en büyük mükafatınızdır. Hele Hele nasibinizde varsa gazilik ya da şehitlik mertebelerini hiçbir maddiyatla tarif edebilmek mümkün değildir.

TERCİHİMİZDEN ASLA PİŞMAN DEĞİLİZ

Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Hep birlikte başı dik ve alnı açık şekilde geleceğimize umutla bakıyoruz. Her tercih gibi bunun da elbette ki bir bedeli vardır. Bunu da şehit ve gazilerle ödüyoruz. Bu bedeli bazen uluslararası alanda çifte standartlara, ayrımcılağa ve haksızlığa uğrayarak ödüyoruz. Bu bedeli bazen ekonomik olarak ödüyoruz... Türkiye'nin kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor. Terörle mücadele herkese hak görülüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor... Terörle mücadele yalnız bırakılan bir ülkeyiz.

VERMEZLERSE YA BAŞKA YERDEN ALIRIZ YA DA…

Ülkemize yönelik roket saldırıları yapılırken ve vatandaşlarımız ölüp yaralanırken bunlar ülkemize daha önce konuşlandırılmış hava savunma sistemlerini hemen geri çekiyorlardı. Kendimizi koruyabilmemiz için lazım olan ekipmanları bize vermezken, bize parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak için alternatif arayışına girdiğimizde 'sakın ha' diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var ve anlaşması bitmiştir, inşallah en kısa zamanda alacağız...

F-35'LERE DE İHTİYACIMIZ VAR

F-35'lere de ihtiyacımız var. Kendi milli uçaklarımıza da ihtiyacımız bulunuyor. Verirler vermezler bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uymuş olular. Biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık, taksitler geldikçe de ödüyoruz. 120 adet F35'in bize verilmesi gerekiyor. Verilir ya da verilmez, artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Bunların çok alternatifi var. Orası vermezse bir başka yerden temin ederiz veya üretiriz...

HEM AVRUPA HEM ABD DEFALARCA SINIFTA KALMIŞTIR

Türkiye'nin, Avrupa ve ABD ile müttefiklik ve ortaklık ilişkileri kadar diğer ülkelerle de işbirliklerine ihtiyacı var. Bir güvenilirlik testi yapılacaksa, buradan alnının akıyla çıkacak tek taraf Türkiye'dir. Hem Avrupa hem ABD defalarca sınıfta kalmıştır. Buna rağmen sözlerimize bağlı kalmayı sürdürdük. ABD'nin sadece Suriye konusunda yerine getirmediği sözleri burada saymaya kalksam, kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.

HİÇBİR MANTIKLA İZAH ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Ülkemizle ilgili olarak ABD'de açılan davaların, verilen mahkumiyet kararlarının bir başka örneği yok. İzmir'de tamamen hukuk içinde yürüyen bir davayı bahane ederek Türkiye'yi askeri ve ekonomik alanda çökertmeye yönelik gayretler içerisine girilmesini hiçbir mantıkla izah etmek mümkün değildir. Aynı şekilde AB'nin tam üyelik müzakerelerinde sıra bize geldiğinde çok övündüğü kriterlerini nasıl fırıldak gibi döndüğünü en iyi kendileri biliyor...

DÖVİZ KURU MESAJI: BU DA GEÇER

Ekonomi konusunda yaşananları bunlardan bağımsız görmüyoruz. Her şey apaçık ortada. Biz artı ve eksilerimizin farkındayız. Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıkları döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar.

Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. “Döviz kuru ne olacak” diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer ya hu…

Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecekler. İhracatımız, istihdamımız artmaya devam ediyor. Turizm, ticaret tarihi rekorlar kırdı. Bu da geçer ya hu! Ekonomi yönetimimiz gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyoruz.

CEHENNEME KADAR KOVALARIZ

Biz bu orduyla değil terör örgütlerini tıpkı ecdadımız gibi yedi düveli önümüze katar cehenneme kadar kovalarız. Askerlerimizin eğitim öğretim ve morali her gün daha da yükseliyor.

Milliyet