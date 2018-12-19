Çukurova Gayrimenkul’den Kamuoyuna

İnşaat sektöründe geçen çeyrek asırda Adana ve Mersin’deki projeleriyle bölgenin öncü markası olan ve ardından İstanbul’a yelken açan SON Grup Şirketleri’nden Çukurova Gayrimenkul, 25 yılda 30’a yakın lüks konut projesi tamamladı. Yeni dönemde ise Beylerbeyi, Çengelköy ve Kartal’da projeler geliştirmek için çalışan Çukurova Gayrimenkul İnşaat A.Ş., isim benzerliği nedeniyle “altyapı ve taahhüt işleri yapan Çukurova İnşaat” ile karıştırılıyor olmaktan dolayı oluşan algı karmaşasını düzeltmek ve tüketicileri aydınlatmak amacıyla konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. SON Grup çatısı altında faaliyet gösteren Çukurova Gayrimenkul İnşaat A.Ş. şirketinin Çukurova İnşaat firması ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirten Çukurova Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Son, Çukurova Gayrimenkul’un başarılı geçmişi ve finansal yapısı ile 25 yıldır olduğu gibi şimdi de emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Adana’nın geniş balkon kültürünü İstanbul’a taşıdı

Çukurova Gayrimenkul’un ticari faaliyetleri hakkında bilgi veren Tamer Son, sözlerine şöyle devam etti; “Mersin’de hayata geçirdiğimiz yazlık projesi Liparis 2, Liparis 4 ve ardından Adana’da proje ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz TMT Park Life, TMT Gölvadi, Yüzevler, Platinkent, Eserkent, Çukurova Residence, Çukurova Kent, Çukurova Park, Çukurova Villaları gibi nitelikli konut projelerimiz ile Çukurova bölgesinin güçlü bir markası konumuna geldik. 2009 yılında ise rotamızı İstanbul’a çevirerek şehrin hızla değer kazanan bölgelerinden Kartal’ın en stratejik noktasında Adanuspark projemizi inşa ettik. Ardından yine Kartal’ın sembol yapılarından 36 katlı rezidans projemiz Çukurova Tower’ı hayata geçirdik. 2015 yılında yine Kartal’da “Balkon Hayatın Keyfidir” temasıyla başladığımız Çukurova Balkon projemizle Adana’nın vazgeçilmezi olan geniş balkon kültürünü İstanbul’a taşıdık. Artık İstanbul’daki projelerin çoğunda balkon olmaması nedeniyle ön tarafı deniz ve adalar, arka tarafı orman manzaralı balkon ve teraslarıyla öne çıkan Çukurova Balkon projemiz bölgede büyük fark yarattı. 19 ve 20 katlı iki blokta toplam 261 konut ve sosyal yaşam alanlarından oluşan Çukurova Balkon, Adanalılardan da yoğun ilgi gördü. Hemen teslime hazır olan projemizde satışlarımız devam ediyor.”

Kartal’a dördüncü proje geliyor

Şehircilik anlayışına sahip kaliteli, güvenli ve prestijli konut projeleri geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Tamer Son, Kartal’daki projelerine bir yenisini daha ekleyerek dördüncü projelerine başlamayı planladıklarını açıkladı. Kartal’ın önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha hızlı bir şekilde gelişip değerleneceğine dikkat çeken Son, “Kartal; konumu, hızlı gelişimi ve yeniden yapılanmaya elverişli alanları itibariyle İstanbul’da değeri en fazla artan bölgelerin başında geliyor. Metro, havaalanına yakınlık, deniz yolu ulaşımı, e5’e olan konumu ile ulaşım alternatifleri bakımından da son derece avantajlı. Çukurova Gayrimenkul olarak önümüzdeki dönemde Kartal’da kentsel dönüşüm kapsamında başlatacağımız yeni projemiz, konutun yanı sıra ticari ofisleri de bünyesinde barındıracak’’ dedi.

Yeni rotalar Boğaz’ın incisi Beylerbeyi ve Çengelköy

Kartal’ın yanı sıra Beylerbeyi ve Çengelköy’de de hayata geçirmeyi planladıkları iki yeni proje olduğunu belirten Son, “Anadolu yakasının boğaz hattındaki en güzel semtlerden olan, konumu, ambiyansı ve manzarası ile ön plana çıkan Beylerbeyi ve Çengelköy’de proje hazırlığındayız. Çengelköy’deki projemizi de Kartal projemiz gibi kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde başta İstanbul olmak üzere Adana’da da kentsel dönüşüm ağırlıklı yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.